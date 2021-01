Consiglio comunale di Perugia, Lupatelli passa a Forza Italia: "Il mio posto è tra i moderati"

Sale a 3 il numero dei componenti del gruppo di Forza Italia in comune di Perugia. Nella seduta odierna del consiglio comunale, il Presidente Nilo Arcudi ha ufficializzato il passaggio del consigliere Federico Lupatelli dal gruppo di Fratelli d'Italia (dove è stato eletto, in passato era stato anche consigliere del Pd) al movimento del sindaco di Andrea Romizi. Per la maggioranza in termini numerici non cambia nulla.

“In qualità di Capogruppo di Forza Italia al Comune di Perugia, sono lieto di dare il benvenuto a Federico. La sua scelta – sostiene Giacomo Cagnoli – rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione, espressione di come il rinnovato progetto del partito su Perugia sia attrattivo e stimolante per il continuo rilancio della città. Lo accolgo anche in qualità di Coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, con la certezza che sapremo collaborare anche con i tanti ragazzi che si affacciano all’attività politica ed amministrativa”.

Lupatelli ha spiegato i motivi del suo passaggio ed ha comunque ringraziato i colleghi di Fratelli d'Italia: “Ringrazio tutta la squadra di Forza Italia per la calorosa accoglienza che mi ha dimostrato – racconta Federico Lupatelli – e mi sento di essere, fin da subito, parte attiva di questo gruppo umano, che conosco da anni e che ho sempre apprezzato. Una parola speciale la dedico al Sindaco Andrea Romizi, con il quale ho da sempre un rapporto basato su stima e fiducia reciproca, e che mi ha portato anche a impegnarmi personalmente per sostenere la sua attività amministrativa. Con lui mi sono sempre rapportato con grande sincerità e condivisione e lo ringrazio per le opportunità che mi ha concesso nello svolgere il mio ruolo di Consigliere comunale. Ringrazio altresì i miei colleghi in Consiglio comunale di Fratelli d’Italia, oltre che la dirigenza, per la collaborazione di questi anni, e la stima che ho sempre nutrito, e a mia volta sentito, rispetto alla mia persona. Vorrei sottolineare infatti che questa scelta risulta personale, è stata maturata nel tempo, dato il fatto che il mio attivismo è sempre stato tra le forze moderate. Oggi sento di essere tornato a casa”. Salutato positivamente il nuovo ingresso da tutti i vertici regionali, provinciale e comunali di Forza Italia.