Elezioni a Perugia, il consiglio comunale se vincerà Vittoria Ferdinandi

Nell’ipotesi in cui Vittoria Ferdinandi diventasse sindaca di Perugia il consiglio comunale di Palazzo dei Priori sarebbe composto da 9 consiglieri del Partito Democratico ovvero Costanza Spera, Lorenzo Erminigildi Zurlo, Francesco Zuccherini, Elena Ranfa, Francesca Pasquino, Nicola Paciotti, Silvia Pannacci, Marko Hromis e Niccolò Ragni. La lista civica Anima Perugia avrebbe 4 consiglieri: Riccardo Vescovi, David Grohmann, Laura Tanci e Simone Cenci. Il Movimento 5 Stelle sarebbe rappresentato da Francesca Tizi e Antonio Donato, mentre la lista Pensa Perugia avrebbe 2 consiglieri, ossia Lorenzo Mazzanti e Cesare Carini. Alleanza Verdi e Sinistra sarebbe rappresentata dal consigliere Lorenzo Falistocco, Orchestra per la Vittoria da Fabrizio Croce e Perugia per la sanità pubblica da Fabrizio Ferranti.

Se Ferdinandi vincesse l’opposizione vedrebbe Fratelli d’Italia emergere come la corrente più numerosa, con cinque consiglieri: Matteo Giambartolomei, Riccardo Mencaglia, Nicola Volpi, Clara Pastorelli e Paolo Befani. Forza Italia si aggiudicherebbe ulteriori tre seggi con Edoardo Gentili, Augusto Peltristo e Gianluca Tuteri. Perugia Civica otterrebbe due seggi, occupati da Nilo Arcudi e Chiara Calzoni, mentre l'ultimo posto sarebbe attribuito a Progetto Perugia, rappresentato da Leonardo Varasano.