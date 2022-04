Consiglio comunale a Perugia, i 5Stelle perdono un consigliere che passa in maggioranza: la scelta di Maria Cristina Morbello. Da Grillo all'Agabiti civica

Succede anche questo nella casa traballante del Movimento 5 Stelle perugina e umbra: la consigliera Maria Cristina Morbello lascia il partito e decide di fatto di sposare la causa del movimento civico - tra i più in voga in questi mesi - dell'assessore regionale Agabiti, Civitas. Cuore moderato e decisamente centrista e attualmente quarta gamba della maggioranza di centrodestra della Presidente Donatella Tesei. Un passaggio a Civitas - che ha regolare gruppo in consiglio comunale di Perugia - che rafforza di fatto la maggioranza del sindaco Andrea Romizi che strappa dall'opposizione un seggio ulteriore.

“Sono felice di entrare a far parte di Civitas, una rete civica nata per trasformare le proposte dei cittadini in azioni tangibili delle istituzioni” ha dichiara la consigliera Maria Cristina Morbello "Insieme all’assessore regionale Paola Agabiti, donna capace, creativa e irreprensibile, e alla consigliera Francesca Vittoria Renda, collega sensibile e operosa, con dedizione continuerò a lavorare in Consiglio comunale per il benessere, la prosperità e la bellezza della nostra amata Perugia, prestando la massima attenzione alle attività produttive come all’ambiente, alla sicurezza come alla solidarietà, al futuro dei giovani come alla serenità di chi ha qualche anno in più”.

Il via libera era stato dato giorni prima dalla fondatrice di Civitas, l'assessore regionale Agabiti: “Salutiamo con soddisfazione l’adesione della consigliera del Comune di Perugia Maria Cristina Morbello all’Associazione Civitas. Il suo ingresso rappresenta un importante valore aggiunto, un contributo di professionalità e capacità, essenziali oggi per ogni esperienza politica che voglia rivolgersi con competenza e trasparenza all’ascolto dei cittadini”. Un cambio di casacca che fa rumore, ma neanche più di tanto visto il momento silenzioso e pensoso dei 5 Stelle perugini, lontani parenti di quel primo gruppo storico guidato dalla Rosetti.