Consiglio a Perugia, dopo le verifiche di compatibilità e le dimissioni neo assessori: ecco tutti i consiglieri e gruppi

Nella prima seduta del consiglio comunale di Perugia ai tempi del primo mandato della sindaca Vittoria Ferdinandi è stato verificato che se i consiglieri avessero tutti i requisti per la elezione. Non sono stati trovati elementi ostativi e quindi il nuovo Consiglio comunale risulta essere il seguente anche alla luce dei neo assessori che si sono dimessi dall'assemblea:

MAGGIORANZA (centrosinistra più civici - 21 componenti - 20 consiglieri più la sindaca Ferdinandi): Partito Democratico (9 consiglieri): Lorenzo Ermenegildi Zurlo, Elena Ranfa, Francesca Pasquino, Nicola Paciotti, Silvia Pannacci, Marko Hromis, Niccolò Ragni, Federico Balducci (surroga per la nomina in giunta di Costanza Spera), Federico Maria Phellas

(surroga per la nomina in giunta di Francesco Zuccherini); Anima Perugia (4 consiglieri): Riccardo Vescovi, Laura Tanci, Simone Cenci, Federico De (surroga per la nomina in giunta di David Grohmann); Pensa Perugia (2 consiglieri): Lorenzo Mazzanti, Cesare Carini; Movimento 5 stelle (2 consiglieri): Antonio Donato, Stefano Nuzzo (surroga per la nomina

in giunta di Francesca Tizi); Orchestra per la Vittoria (1 consigliere): Lucia Maddoli (surroga per la nomina in giunta di abrizio Croce); Alleanza Verdi e Sinistra (1 consigliere): Lorenzo Falistocco (surroga per la nomina in giunta di Pierluigi Vossi); -Perugia per la sanità pubblica (I1 consigliere): Fabrizio Ferranti.

MINORANZA (12 componenti)

Margherita Scoccia candidata alla carica di sindaco per il gruppo di liste “Perugia civica”, “Fratelli d’Italia”, “Futuro Giovani”, “Unione di Centro”, “Forza Italia”, “Perugia Amica”,Progetto Perugia2, “Lega Perugia”. Fratelli d’Italia (5 consiglieri): Matteo Giambartolomei, Riccardo Mencaglia, Nicola Volpi, Clara Pastorelli, Paolo Befani; Forza Italia (3 consiglieri): Edoardo Gentili, Augusto Peltristo, Gianluca Tuteri; Perugia civica (2 consiglieri): Nilo Arcudi, Chiara Calzoni; Perugia (1 consigliere): Leonardo Varasano.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La maggioranza di centrosinistra ha giù scelto la propria candidata per il presidente del consiglio regionale: Elena Ranfa. Al primo turno non è stata eletta per via del regolamento che prevede il voto dei 2/3 del consiglio comunale (22 contro i 21 a disposizione della maggioranza di centrodestra). Nel prossimo consiglio comunale, con il quorum del 50 per cento, la Ranfa verrà eletta senza problemi. Da eleggere anche due vice di cui uno per prassi andrà alla minoranza.

LA SCELTA DELLA CANDIDATA - “Ranfa - ha spiegato il consigliere Maddoli nell’illustrare le ragioni della proposta – ha maturato una lunga esperienza in questa assise, acquisendo conoscenze profonde sul suo funzionamento. Ha inoltre sempre dimostrato un altissimo rispetto delle Istituzioni e delle diversità delle opinioni. Siamo certi che questo suo bagaglio di esperienze unito alle sue indubbie qualità personali (sensibilità sociale, culturale e politica) le permetteranno di svolgere egregiamente il compito di presidente del Consiglio, garante del corretto funzionamento dell’ordine, ma anche di interpretare al meglio la spinta verso il rinnovamento e la rivitalizzazione della democrazia locale che dovrà partire da un lavoro che miri a dare nuova centralità e forza al ruolo del Consiglio comunale come luogo del dibattito cittadino e di assunzione delle decisioni”.