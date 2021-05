Congresso Pd Umbria, è ufficiale: Tommaso Bori nuovo segretario regionale

Un post su Facebook per l'ufficialità. Così: "Congresso Pd, in tremila scelgono Tommaso Bori, Camilla Laureti e Fabrizio Bellini come nuovi segretari". Il Partito Democratico dell'Umbria annuncia via social la conclusione del congresso: "Gli iscritti del Partito Democratico tornano a scegliere. Oltre il 90 per cento di coloro che si sono recati ai seggi hanno votato Tommaso Bori come segretario regionale. Hanno partecipato oltre 3mila persone, con congressi organizzati in tutta l’Umbria, eleggendo, insieme a Bori, anche Camilla Laureti e Fabrizio Bellini, rispettivamente segretari provinciali di Perugia e Terni".

Nella provincia di Perugia, spiega il Partito Democratico dell'Umbria. "hanno votato 2069 iscritti e a Terni 1000, per un totale di 3069 partecipanti. Di questi 2870 hanno espresso la propria preferenza per Tommaso Bori segretario regionale, una percentuale pari al 93,5 per cento dei consensi. Gli aventi diritto al voto dovevano essere iscritti dal 2019 e aver rinnovato la tessera nel 2020 per poter votare".