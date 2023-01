Congresso Pd, tour in Umbria per Stefano Bonaccini

Tour 'elettorale' per Stefano Bonaccini in vista delle primarie del 26 febbraio. Il presidente della Regione Emilia-Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Pd arriva in Umbria venerdì 13 gennaio.

Ecco il calendario degli appuntamenti. "La mattina - scrive il Pd Umbria - , a Passignano sul Trasimeno, Bonaccini sarà salutato da alcuni sindaci del territorio per poi recarsi ad Assisi alle ore 10,30. Seguirà alle ore 13,30 un pranzo a Terni, a cui parteciperà una nutrita delegazione di lavoratori, precari e cassintegrati. Nel pomeriggio due iniziative pubbliche: la prima alle ore 16.00, sempre a Terni, a Palazzo Spada. La seconda alle ore 18,30 presso il Centro Convegni Aldo Capiti di Perugia".