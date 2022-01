Partito Democratico di Perugia, tutti i nomi dei nuovi segretari di circolo disseminati sul territorio. A breve inizia l'era Cristofani

Se il segretario comunale è ormai cosa strafatta - verrà votato dal'assemblea il prossimo 30 dicembre, si tratta del candidato unico Sauro Cristofani -+ laureato in Medicina e chirurgia e odontoiatra di professione, un passato da amministratore al Comune e alla Provincia di Perugia, è il candidato unitario alla segreteria comunale del Pd del capoluogo. Altri tasselli sono stati mesi e lo saranno nei prossimi giorni con la definizione del quadro dei dirigenti del Pd di Perugia.

Ieri sono stati rinnovati i segretari territoriali. Sono stati eletti: Michele Orsini a Colle Umberto, Nicola Paciotti a Colombella, Giovanni Frittella a Fontignano, Costanza Spera a Madonna Alta, Federico Maria Phellas a Monteluce, Claudio Broccoletti a Mugnano, Cristina Monaldi a Parlesca, Francesca Pasquino a Perugia Centro, Roberto Pannacci a Perugia Nord, Massimiliano Baroni a Pila, Federico Balducci a Ponte San Giovanni, Gianluca Maggesi a Ponte Valleceppi, Gianmarco Borgioni a Ramazzano, Francesco Zuccherini a San Marco, Catia Baroni a San Martino in Colle, Marko Hromis a San Sisto, Antonello Chianella a Settevalli, Alessandra Quagliarini a Territorio d’Arna, Maurizio Pascolini a Casa del Diavolo.

“Abbiamo accompagnato questo percorso – hanno sottolineano i segretari Bori e Laureti – con responsabilità e con la consapevolezza che è compito primario di chi sta alla guida di una comunità come quella del Partito Democratico favorire l’incontro intorno alle idee e non lo scontro sulle persone. Il risultato è una larghissima convergenza, che non è unanimismo di facciata ma è volontà di superare schemi divisivi e rafforzare la comunità e il suo progetto, mettendola nelle condizioni di rappresentare un valida alternativa per Perugia”.

“Sono consapevole della grande responsabilità che mi sono assunto accettando di candidarmi a mettermi alla testa di una nuova fase del Pd a Perugia - ha detto Cristofani - La mia disponibilità è una sfida, quella di rafforzare il ruolo dei democratici nell’immaginare un nuovo orizzonte di crescita e sviluppo per Perugia ”.