Nomine & Poltrone, il Pd di Perugia cambia: dal professore politico per caso, all'esperto amministratore centrista Sauro Cristofani

Il 30 gennaio il Partito Democratico di Perugia avrà un nuovo segretario, unitario, dopo il lungo iter congressuale. Si passa dal professore (mai molto amato e mai molto politico) Polinori, ad un espertissimo politico dell'area cattolica, indipenente - rispetto all gestione Bori a livello regionale - e che avrà il difficile compito di costruire un programma e una coalizione in grado di battere il centrodestra dopo 10 anni di Governo. Cristofani è stato assessore comunale, esponente della Margherita e nella vita svolge una professione vera: quella di dentista.

“Sono consapevole della grande responsabilità che mi sono assunto accettando di candidarmi a mettermi alla testa di una nuova fase del Pd a Perugia – ha concluso Cristofani – e lavorerò nella direzione di una sempre maggiore attenzione ai grandi temi che investono il futuro della città e dei cittadini e di una spinta al ruolo dei democratici nell’immaginare un nuovo orizzonte di crescita e sviluppo”. La scelta di Cristofani, anche se dopo la direzione non certamente vincente di Polinori, incontra molti favori ma anche qualche critica: è pur sempre un amministrativo di vecchia data. Il futuro prossimo ci dirà chi ha ragione.

“Abbiamo accompagnato questo percorso – sottolineano il segretario regionale Tommaso Bori e la segretaria provinciale di Perugia Camilla Laureti – con responsabilità e con la consapevolezza che è compito primario di chi sta alla guida di una comunità come quella del Partito Democratico favorire l’incontro intorno alle idee e non lo scontro sulle persone. Il risultato è una larghissima convergenza, che non è unanimismo di facciata ma è volontà di superare schemi divisivi e rafforzare la comunità e il suo progetto, mettendola nelle condizioni di essere sempre più credibile e competitiva, di allargare il consenso intorno alle prospettive per la città”.