Segreteria Pd, in Umbria nasce il gruppo per Elly Schlein: "Mobilitiamoci per ricostruire la sinistra"

Inizia la lunga marcia verso il congresso. "Mobilitiamoci tutte e tutti per ricostruire la sinistra. Per un Partito Democratico più inclusivo, femminista e progressista".

Anche in Umbria vede la luce il gruppo regionale in sostegno alla candidatura di Elly Schlein alla segreteria nazionale del Partito Democratico.

"Non è l’ennesima corrente - scrivono i promotori - , ma donne e uomini che guardano con entusiasmo e fiducia alla proposta politica di Schlein per rigenerare il Pd e l'intero campo del centrosinistra. Il gruppo regionale, aperto a tutte e a tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo, vede in prima battuta i nomi di Sarah Bistocchi, Andrea Vannini e Manuela Pasquino".