Congresso Partito Democratico, gli iscritti di Perugia e provincia hanno votato: Bonaccini stravince

Stefano Bonaccini, attuale Governatore dell'Emilia Romagna, è risultato il più votato dagli iscritti del Partito Democratico di Perugia e provincia. I dati ufficiali arrivano al termine della prima fase del congresso Pd della provincia di Perugia; poi sarà la volta delle primarie aperte a tutti i simpatizzanti ed elettori di centrosinistra. Ecco i risultati: Gianni Cuperlo ha ottenuto 253 preferenze, corrispondente al 10,9 per cento, Stefano Bonaccini 1410, pari al 60,9 per cento, Paola De Micheli 43 voti, il 2 per cento, e Elly Schlein 605 preferenze, corrispondenti al 26,1%. Il congresso degli iscritti ha visto coinvolti 2325 votanti in ben 111 assemblee sul territorio.

“Nei giorni scorsi – si legge ancora nella nota - la commissione ha lavorato, in collaborazione con i circoli e le unioni comunali, all’organizzazione delle primarie aperte in programma il 26 febbraio. Sono stati allestiti nella provincia di Perugia 102 seggi in quasi tutti i comuni dell’Umbria. In base alle indicazioni del regolamento nazionale sono stati individuati i comuni per i quali sarà attivato il voto on line (per cui è necessario preregistrarsi entro il 18 febbraio). L’elenco dei seggi e dei comuni che andranno al voto on line è pubblicato sul sito del Partito Democratico nazionale”.