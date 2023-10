Congresso Italia Viva, i renziani della prima ora respingono il candidato di Fora: segretario Gnagnarini. E su Perugia passa la linea Mori

Si è concluso domenica il congresso regionale di Italia Viva che ha visto 330 tesserati esprimere la loro preferenza su tre candidati. Gli ex coordinatori provinciali Nicola Preiti e Massimo Gnagnarini e Manuela Albertella sostenuta dalla “componente” dei CiviciX guidata dal consigliere regionale Andrea Fora. Un vero e proprio tentativo di OPA da parte dei civici che si è arenato con la vittoria del ternano Massimo Gnagnarini uomo di esperienza politica e renziano della prima ora. Gnagnarini quindi diventa il leader del partito di Renzi in Umbria con un notevole successo di voti che lo metterà al sicuro dai soliti agguati che in politica si usano per indebolire chi governa.

"Se la mia elezione sarà ufficializzata nelle prossime ore dalla Commissione Nazionale per il Congresso, come primo impegno cercherò di pacificare il partito là dove in concomitanza del congresso si sono verificate tensioni tipiche degli appuntamenti congressuali, valutando insieme alla Cabina di regia che varerò ed ascoltando gli iscritti le linee programmatiche e la ricerca delle alleanze elettorali per il prossimo appuntamento delle amministrative evitando ogni fuga in avanti o autoreferenzialità di nessuno". E sulle alleanze a Perugia fiducia al capogruppo Emanuela Mori che non guarda verso il centrosinistra ma è attenta ai movimenti civici che si stanno costituendo anche in chiave centrodestra. "Italia Viva , che al Comune di Perugia può già contare sulla sua capogruppo Emanuela Mori, è aperta al confronto senza pregiudizi di carattere ideologico ricercando le convergenze e le alleanze che si prospetteranno”.