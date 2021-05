Nomine & Poltrone, Conferenza Stato-Regioni, Michele Fioroni alla guida commissione Digitale e Tecnologia

"Una nomina strategica per la Regione Umbria, che mi vedrà impegnato nei temi che da sempre mi appassionano e che oggi, più che mai, sono fondamentali per la ripresa"

Il super manager, prima della Giunta Romizi a Perugia, e ora assessore regionale allo sviluppo, Michele Fioroni, ha ottenuto dalle altre regioni del Paese uno dei ruoli chiave per poter produrre progetti e portare avanti collaborazioni con il Governo centrale di Roma. Al professore perugino la commissione nazionale considerata cruciale per il post-pandemia er l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.

“Assumo questo incarico con forte entusiasmo e senso di responsabilità, consapevole – afferma l’assessore Fioroni - che il digitale e l’innovazione siano le partite che non possiamo permetterci di perdere e sono grato che la nostra Regione avrà questo ruolo chiave nella squadra che sosterrà la transizione 4.0. Inizia oggi una nuova sfida grazie all’incarico come Coordinatore della Commissione per la Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione della Conferenza delle Regioni. Una nomina strategica per la Regione Umbria, che mi vedrà impegnato nei temi che da sempre mi appassionano e che oggi, più che mai, sono fondamentali per la ripresa e lo sviluppo del nostro Paese”.