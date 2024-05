Elezioni a Perugia, Confcommercio Umbria incontra la candidata Margherita Scoccia

Un pomeriggio è troppo breve per trattare tutti gli argomenti messi in luce da Giorgio Mencaroni, presidente di Confcommercio Umbria, in occasione dell’incontro con la candidata sindaco di Perugia per centrodestra e civici, Margherita Scoccia.

La Confcommercio ha organizzato una serie di incontri con i candidati per esprimere la necessità che in futuro chi andrà ad amministrare la città possa adottare un approccio di governance inclusivo e collaborativo. L’associazione chiede regole chiare per il dialogo e la cooperazione, affinché ogni iniziativa di pianificazione sia caratterizzata da un’integrazione tra settore pubblico e privato.

“Dobbiamo creare un dialogo fra istituzioni, fare un gioco di squadra per migliorare la condizione dell’Umbria” sottolinea con forza Mencaroni parlando con passione di temi cruciali come le infrastrutture, la Tari, l’urbanistica e l’agricoltura e proponendo iniziative innovative per la città, tanto per il centro storico quanto per le periferie. La sua visione è quella di un tessuto urbano che cresca in modo equilibrato e inclusivo, valorizzando ogni area senza dimenticare le esigenze e le proposte dell’organizzazione dei commercianti.

La candidata ha raccolto le parole di Mencaroni tracciando un percorso che parte proprio da Fontivegge, luogo in cui si è svolto l’incontro di questo lunedì 6 maggio: “L’amministrazione ha fatto sempre tutto a più mani, ascoltando i soggetti interessati e creando collaborazioni. Questo quartiere e la riqualificazione qui adottata è proprio uno degli esperimenti felici frutto di un lavoro condiviso” ha evidenziato Scoccia parlano di quello che l’amministrazione ha fatto e dei progetti strategici che intende attuare come l’investimento sui contenitori culturali a partire dalla Rocca Paolina fino al teatro Turreno.

L’attuale assessore all’urbanistica, riprendendo le parole di Mencaroni, ha posto l’accento sulla necessità di collegare l’Umbria al resto d’Italia: “I nostri antenati hanno costruito Perugia per non essere raggiunta e noi dobbiamo invertire questa rotta migliorando le infrastrutture”.

Nella conclusione del suo discorso, la candidata Scoccia ha messo in evidenza i risultati positivi ottenuti dall’amministrazione comunale, con l’intento di dimostrare ai commercianti come le politiche messe in atto abbiano concretamente favorito il commercio e il turismo.



Ha sottolineato come questi successi siano il frutto di un impegno costante e di una strategia ben pianificata, che ha saputo valorizzare il tessuto commerciale e culturale di Perugia, contribuendo così a rafforzare l’economia locale e a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Questa enfasi sui risultati positivi non è solo un bilancio di quanto è stato fatto, ma anche un invito ai commercianti a continuare a supportare una visione di sviluppo che tenga conto delle loro esigenze e aspettative, la sua.

Il dibattito si è rivelato proattivo, un’occasione di confronto costruttivo simile a quello avuto con il candidato Massimo Monni di “Perugia Merita”. Durante l’evento sono stati esaminati vari argomenti focalizzati sul benessere di Perugia e dei perugini.

L’appuntamento successivo, previsto per il 27 maggio, vedrà protagonista la candidata del centrosinistra, Vittoria Ferdinandi.