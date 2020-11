Perugia, incontro Comune-Sviluppumbria: "Unire le forze istituzionali per rilanciare l'economia"

Incontro a Palazzo dei Priori tra la giunta del Comune di Perugia e l’Amministratore Unico di Sviluppumbria Spa, Michela Sciurpa. "E’ molto importante - sottolinea Michela Sciurpa - , soprattutto in questo periodo, riprendere un dialogo costruttivo e collaborativo tra il Comune di Perugia, capoluogo di regione, e l’Agenzia di sviluppo economico regionale. Unire le forze istituzionali per lavorare insieme verso una rapida ripresa e rilancio della nostra economia regionale”.

L'incontro, spiega una nota dell'agenzia regionale, è stata "un'occasione di presentazione della nuova Sviluppumbria e delle sue attività presenti e future a tutti gli esponenti della Giunta comunale per riattivare un proficuo e collaborativo dialogo istituzionale rimasto fermo da oltre 10 anni". L’Agenzia regionale, prosegue la nota, "ha illustrato all’Amministrazione comunale gli strumenti finanziari di supporto e sostegno al sistema imprenditoriale, con particolare riferimento all’internazionalizzazione, all’innovazione e agli investimenti produttivi".

Nel corso dell’incontro" ci sono stati gli interventi dell’Assessore Varasano con la richiesta di informazioni sui progetti realizzati e sui risultati raggiunti in questi ultimi anni dall’Agenzia regionale e degli Assessori Cicchi (politiche sociali) e Assessore Giottoli (sviluppo economico) i quali hanno riscontrato possibili e potenziali aree di collaborazione sui temi dell’economia sociale, del terzo settore, della promozione e sviluppo dell’imprenditorialità e del sostegno all’internazionalizzazione delle imprese operanti sul territorio comunale".

Come spiega Sviluppumbria, "il dialogo sistematico che l’Agenzia sta costruendo con il territorio è fondamentale sia per facilitare la circolazione delle informazioni che per contribuire alla costruzione di un network collaborativo".