Comunali, esultano i civici di centrodestra. Agabiti (Civitas): "I cittadini apprezzano la nostra politica del fare e della concretezza"

“Salutiamo con grande soddisfazione l’elezione di Marisa Angelini, di Michele Toniaccini e di Antonino Ruggiano riconfermati primi cittadini di Monteleone di Spoleto, di Deruta e di Todi”: lo ha affermato l’assessore regionale Paola Agabiti nel suo ruolo di fondatrice dell'associazione politica Civitas che raccoglie amministratori civici, moderati e indipendenti di centrodestra. L'associazione ha partecipato con propri uomini e donne alle liste dei candidati sindaci vincenti, Civitas in Umbria rappresenta il maggiore contenitore civico all'interno della coalizione di maggioranza della Regione.

“Per il presidente di Anci Umbria si tratta di un grandissimo risultato, che premia l’enorme e proficuo lavoro svolto – ha sottolinea l’assessore Agabiti - aprendogli le porte ad altri cinque anni di amministrazione, supportato dal consenso di oltre il 70% dei suoi concittadini. Siamo enormemente felici per il felice risultato che ha consentito a Marisa Angelini di essere confermata per il suo terzo mandato, attestato di stima e fiducia che testimonia il grande impegno profuso in questi ultimi dieci anni”.

“Queste affermazioni – ha conclude l’assessore Agabiti – dimostrano, ancora una volta, che gli elettori sanno riconoscere la dedizione, la passione e la costante presenza dei loro sindaci e non faticano a premiarli quando la loro trasparenza e i risultati raggiunti sono davanti ai loro occhi.

Solo stando a fianco di coloro che amministrano, partecipi delle loro istanze, i sindaci possono rinvigorire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e permettere di superare questa difficile fase di disaffezione che attraversa il paese”.

Anche la presidente di Civitas e sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, elogia il risultati dei sindaci civici: "Rappresentano oggi l’esigenza di una politica protagonista sul territorio, che sa essere ascolto e interprete dei reali bisogni di ogni cittadino, una politica del fare di cui Civitas continuerà convintamente a farsi promotrice e per cui spenderà ogni energia in ogni contesto territoriale umbro”.