Elezioni, il sindaco Romizi passa i suoi progetti e i cantieri della Nuova Perugia a Margherita Scoccia: è lei l'erede designata

I giochi sono ufficialmente chiusi a livello politico in casa del centrodestra di Perugia e delle aree civiche-centriste che per la prima volta nella loro storia possono annunciare un candidato sindaco unitario ben 5 mesi e diverse settimane prima dell'apertura dei seggi elettorali. Margherita Scoccia, assessore all'urbanistica della Giunta Romizi ha convinto e straconvinto per il suo lavoro in Giunta e anche dopo diversi sondaggi elettorali il cui gradimento era superiore alla rivale Edi Cicchi. Ha convinto i moderati e soprattutto il sindaco Andrea Romizi che ha voluto oggi consegnare ufficialmente la staffetta tramite un messaggio mirato ai perugini sulle pagine di Fb. Ma la vittoria di Margherita è anche quella del gruppo comunale di Fratelli d'Italia e dei due perugini doc alla guida del partito a livello regionale: Emanuele Prisco e Marco Squarta.

Ecco l'investitura ufficiale per Margherita Scoccia (esponente di Fratelli d'Italia), la più romiziana per toni, limpidezza e studio sulle carti.

di Andrea Romizi (sindaco di Perugia)

"È stata ed è una colonna portante di questa amministrazione comunale. Ha saputo, sin dal principio, giocare di squadra, consapevole che nella condivisione risiede una grande ricchezza. La sua competenza, la sua professionalità, unite alla dedizione e alla costanza, sono ben chiare a chiunque abbia avuto a che fare con lei. A queste, poi, si aggiunge un’ulteriore dote: l’empatia. La capacità di saper entrare in connessione con gli altri, di calarsi nei panni altrui, di capirne i sentimenti, le emozioni, le necessità".

"Queste sono solo alcune delle caratteristiche di Margherita, che ne fanno a mio parere la figura ideale quale nostra candidata a Sindaco, per proseguire il cammino che in questi dieci anni abbiamo intrapreso con tanto impegno e grande passione.Con Margherita abbiamo lavorato fianco a fianco delineando, insieme a tutti gli altri componenti della giunta, al consiglio e alle strutture tecniche comunali, un nuovo profilo della città di Perugia che ne valorizzasse l’enorme e indiscusso potenziale".

"Lavorando di concerto abbiamo raggiunto importanti traguardi, studiato nuove progettualità, gettato le basi per grandi opere e dato il via a importanti cambiamenti che presto vedranno la luce. Tutto questo tenendo ben a fuoco l’obiettivo finale: il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e la crescita della nostra città. Mossi dalla sincera volontà di restituire a Perugia nuovi orizzonti a cui tendere, siamo pronti ad affrontare insieme la stagione che sta per affacciarsi nel segno della continuità e dell’impegno costante verso la nostra comunità".