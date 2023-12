Comunali a Perugia, Leonelli (Pensa Perugia) apre le porte ai delusi dei Civici X e Italia Viva. E su Progetto Perugia... i rumors

Se i vertici degli ex alleati politici (Italia Viva e Civic x) hanno deciso di spostare l'asse delle alleanze su Perugia verso la continuità del buon governo di Andrea Romizi - i progetti fondamentali per la città si concluderanno nei prossimi anni - che ha passato "personalmemte" la staffetta diretta alla candidata Margherita Scoccia (assessore in quota Fratelli d'Italia), il candidato a sindaco del Terzo Polo che resiste e prova politicamente ad esistere, Giacomo Leonelli, apre le porte su programma, valori e visione per i prossimi 10 anni ai non allineati dirigenti, iscritti e intellettuali del partito di Renzi e del movimento civico di Andrea Fora per rafforzare la coalizione già esistente Pensa Perugia (Azione, + Europa e Socialisti per Perugia).

C'è una convinzione nello staff del candidato Leonelli: almeno il 40 per cento degli elettori degli ex alleati sono indecisi o contrari alla scelta di appoggiare l'asse Scoccia-Romizi. E gli scontenti si sa sono spesso quelli più arrabbiati e più vogliosi di lavorare in campagna elettorale per dimostrare alla comunità chi aveva ragione, chi torto. Leonelli cerca in tutti i modi di avere almeno una base sul modello di consenso Terzo Polo per poi cercare i voti popolari tramite progetti mirati e a loro dire fattibili e non solito populismo. Ora che il quadro è delemitato - sia in Italia Viva che i Civici X - parte l'attacco di Leonelli:

"E' 'il segreto di Pulcinella' che da parte nostra ci sia un dialogo e una comunanza di vedute con queste forze politiche e civiche, e altre sempre meno a loro agio negli assetti delle attuali coalizioni. Sarebbe strano il contrario, vista la comunanza valoriale e politica a recenti tornate elettorali (comune di Corciano, elezioni politiche ecc.). Pensa Perugia ritiene però sia giunta l’ora di un confronto vero sui contenuti: in un tavolo comune e senza pregiudiziali, tra chi oggi crede che la risposta ai problemi della città non possa risiedere né in questa coalizione di destra, che ha trovato l’accordo partitico su una candidata che non risulta aver ancora detto nulla sul futuro della città, né nel “copia e incolla” di un’opposizione che, in questi 10 anni non ha prodotto grandi risultati, in ultimo vedi lo stallo da mesi sul candidato sindaco. Noi ci siamo, con lo spirito costruttivo di chi vuole partire dalle criticità innegabili della città (decrescita economica, calo demografico, deficit infrastrutturale, eccessivo traffico veicolare ecc ecc.) per mettere in campo risposte vere e non semplici retoriche inutili e ormai fuori dal tempo.”

Chi legge tra le righe di questo messaggio d'apertura ai delusi.... non può che pensare che tale discorso celi anche un messaggio in codice anche a Progetto Perugia che si è diviso in tre tronconi dopo la mancata candidatura di Edi Cicchi alla guida del centrodestra più civici (chi è rimasto fedele a Romizi-Scoccia, chi vuole andare per conto proprio e chi sogna un'alleanza con il Pd a patto che la Cicchi sia la candidata a sindacato dell'alleanza di centrosinistra). Un'alleanza con Progetto Perugia vorrebbe dire, almeno ad oggi, però un passo indiertro di Leonelli in favore dell'assessore ai servizi sociali dell'amministrazione comunale Romizi. Ma c'è anche chi pensa l'esatto contrario: Perugia Civica sapendo di non aver possibilità di eleggere un sindaco proprio, potrebbe puntare a rafforzare politicamente ilTerzo Polo appoggiando Leonelli con una lista di rifondazione del movimento che si smarca definitivamente da Governo Romizi e punta ad un'area laica centrista che a livello regionale possa dialogare con il centrosinistra. Rumors. Ipotesi politiche.