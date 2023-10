Verso le comunali, nel giorno di Baiocco-candidato, Bandecchi attacca solo Romizi: "Perugia sprofonda: inadeguati"

Non nomina mai il sindaco Andrea Romizi, ma fin da subito è stato il bersaglio preferito del sindaco di Terni Stefano Bandecchi, a Perugia come leader di Alternativa Popolare che candida a sindaco una delle bandiere del Perugia calcio, Davide Baiocco, (tutto cuore in campo ma oggi sembrava girare un po' a vuoto alla prima conferenza stampa, il debutto non è mai facile). Romizi e Bandecchi sono le persone più distanti e diverse politicamente e nella vita di tutti i giorni. Una diversità anche talmente fisica che non è neanche immaginabile una possibile alleanza o di fare coppia anche ad una semplice partita di briscola.

Il leader di Alternativa Popolare, dopo essere rimasto rapito dalla bellezza di Corso Vannucci - "ci dedicherei volentieri un giorno intero per ammirarlo tutto" - ha subito voluto dare il suo benservito a Romizi. Alla precisa domanda dei giornalisti su cosa "Cambierebbe a Perugia?" ha sparato a zero, alla Bandecchi: "Cambierei subito il sindaco attuale e la sua giunta. Stiamo parlando una amministrazione comunale totalmente inadeguata e inadatta basta vedere quando Perugia ha perso negli ultimi dieci anni. Ci sono grandi problemi irrisolti e quindi essendo la politica fatta di risultati e non di chiacchiere bisogna cambiare chi ha amministrato fino ad oggi".

Il sindaco Bandecchi rincara la dose citando quelli che a suo dire sono i segnali di una città che ormai "va paragonata tra le peggiori d'Italia". "Ultimamente sto leggendo i media perugini e sono sempre più convinto del decadimento del capoluogo: la delinquenza a livelli stratosferici, il turismo che è solo un mordi e fuggi, il prodotto interno lordo è calato molto di più di altre città del Centro Italia. Inoltre il lavoro in diminuzione netta e con tanti storici negozi che chiudono i battenti". Contro Romizi tira in ballo anche una presunta promozione sul campo politico da parte del Patron di Forza Italia, Silvio Berlusconi: "Berlusconi mi disse che solo io potevo portare avanti il partito alla sua dipartita. Da Forza Italia ci sarà una ulteriore perdita di voti e dirigenti a breve". Romizi è il coordinatore regionale di Forza Italia che in Umbria oscilla tra il 6/7 per cento. In difesa di Romizi il sindaco uscente, secondo il Sole 24 Ore, può contare su una popolarità ancora alta: sopra il 50%.

Non manca un passaggio anche sulla Presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei: "Non mi va di rispondere a delle domande sulla regione visto che prima si vota per le amministrative: comunque la Tesei se fa lo ospedale a Terni allora può avere ancora qualcosa da dire, se non si farà l'ospedale a Terni allora la Tesei è andata". Una visione ancora molto terni-centrica per un leader di partito che sogna di vincere in Umbria e addirittura di arrivare in Parlamento. E su Baiocco candidato a sindaco di Perugia - è personaggio molto diverso dal candidato sindaco vincente Bandecchi per esperienza amministrativa e raccolta di consenso - Bandecchi stavolta gioca in difesa ribadendo che non servono uomini forti ma una rete politica solida e capace. "Non esistono candidati migliori o peggiori ma esistono partiti capaci o incapaci. Alternativa Popolare è il partito giusto con uomini e donne capaci che daranno il loro contributo. Non siamo soli".