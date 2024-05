Il candidato Davide Baiocco è appoggiato dalla lista Forza Perugia e Alternativa Riformista - Italexit. Il candidato Leonardo Caponi è appoggiato dalla lista Perugia contro la guerra e neoliberismo. La candidata del centro-sinistra Vittoria Ferdinanda è appoggiata dalle liste Perugia Sanità Pubblica, Movimento 5 Stelle, Anima Perugia, Orchestra per la Vittoria, Alleanza Verdi Sinistra, Partito Democratico, Pensa Perugia. Il candidato centrista-riformista Massimo Monni è appoggiato dalla lista Perugia Merita. La candidata di centrodestra Margherita Scoccia è appoggiata dalle liste Progetto Perugia, Lega, Fare Perugia con Romizi - Forza Italia, Perugia Civica, Fratelli d’Italia, Futuro Giovani, UDC-Unione di Centro, PerugiaAmica.

Alle prossime amministrative 8/9 giugno a Perugia gli aspiranti sindaci, dopo i 10 anni di governo Romizi, sono 5 (salvo irregolarità che potrebbero venir fuori nel corso degli accertamenti) e ben 19 liste per il rinnovo del consiglio comunale. Partiamo dalla fascia tricolore: Davide Baiocco, Leonardo Caponi, Vittoria Ferdinandi, Massimo Monni, Margherita Scoccia, con 19 liste complessive.Le liste sono alla verifica della commissione elettorale.

Elezioni comunali a Perugia, per il dopo Romizi in corsa 5 sindaci e ben 19 liste per il consiglio comunale