Comunali, Monni (Perugia Merita): "Al ballottaggio dicono che ho già un accordo? Falso, perchè alla sfida a due ci vado io"

Non ci sta Massimo Monni a farsi tirare per la giacchetta da uno o dall'altro schieramento che devono fare comunque i conti con un eventuale ballottaggio se nessuno tra il centrodestra e il centrosinistra supererà la soglia del 50 per cento al primo turno. Non ci sta Monni al chiacchiericcio di chi dice che avrebbe già firmato l'accordo in caso di ballottaggio con una delle coalizioni maggiori. E per fare chiarezza ha voluto inviare un messaggio forte e chiaro sia al centrodestra della Scoccia che al centrosinistra della Ferdinandi:

“Capisco che la mia candidatura sia ingombrante per le mie avversarie, ma sono davvero stanco di sentire voci assolutamente infondate, che ritengo anche scorrette, sul mio sostegno già deciso a tavolino per uno dei due schieramenti. Ho detto sin dall’inizio – afferma Monni – che il mio obiettivo è arrivare al ballottaggio e tale resta, coerentemente con la volontà che mi ha spinto a ritornare alla politica mettendoci la faccia per risollevare le sorti della mia città. In ogni caso, nell’ipotesi che mi ritrovassi ad essere l’ago della bilancia al ballottaggio, ribadisco che appoggerò lo schieramento che sposerà il mio programma e, soprattutto, che farò scelte pienamente condivise con la mia squadra, con la quale stiamo portando avanti un percorso serio e coerente".

Tradotto: il sogno (in verità non facile) è quello di essere lui uno dei due sfidanti al ballottaggio. In caso contrario i giochi sono aperti senza pregiudizi.