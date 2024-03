Comunali, Margherita Scoccia un fine settimana tra famiglia -"La mia forza" - e lavoro: "Incontro a San Sisto"

"Da quando faccio politica il tempo è una risorsa sempre più preziosa. Dedicare tutta me stessa all’impegno per Perugia da una parte mi porta a passare meno tempo in casa vicino alle persone che amo, dall’altra mi dona la grande consapevolezza di apprezzare sopra ogni altra cosa ogni istante speso vicino alla mia famiglia. Forse anche per questo il mio senso di comunità è così radicato, perché la prima comunità ce l’ho in casa ed è quella che ogni giorno mi dà la forza e lo stimolo per affrontare le grandi e piccole sfide del quotidiano": lo ha scritto sui social la candidata del centrodestra più civici Margherita Scocci che ha postato una foto con i due figli e il marito mentre stanno giocando.

La Scoccia ribadisce che sono la famiglia e la comunità perugia i grandi amori della sua vita e cui dedicarerà tutto il tempo a disposizione. Una donna-mamma-professionista e che ricopre incarichi istituzionali piace e molti hanno lasciato e commenti. Ecco alcuni tra i più aprezzati: "Solo noi donne che veniamo da lontano e che abbiamo valori solidi possiamo riuscire ina queste imprese""Ci piacciono le donne così"- "E’ ammirevole cio che sta facendo, mi rendo perfettamente conto quello che significa dividersi fra famiglia lavoro, e’ un notevole sforzo sia mentale che fisico! Quindi grazie!!! Soprattutto per una donna che oggi,si divide tra famiglia ed impegno politico..... che è impresa ardua e chi ci riesce ha una marcia in più. E tu l’hai".

Il giorno prima la Soccia insieme a Romizi hanno iniziato il giro delle frazioni e quartieri per spiegare la Perugia che verrà grazie ai progetti premiati con i fondi Ue anti-crisi. Prims tappa San Sisto: "abbiamo dato vita al primo incontro partecipativo di Agenda Urbana, il programma di riqualificazione incentrato interamente sul quartiere di SanSisto. Insieme analizzeremo i suoi punti di forza e di debolezza, i pro e i contro; il confronto sarà alla base di questo dialogo dettato dalla voglia di connettere sempre di più le periferie con la città, dal desiderio di dare, magari insieme, risposte nuove a problemi annosi. Una realtà che abbiamo scelto di toccare con mano, a fianco di chi la vive e la anima ogni giorno. Insieme, con l’impegno e la passione di sempre, andremo per la strada a vivere il quartiere e a dare vita ad un progetto di rigenerazione fatto di spazi e di persone".