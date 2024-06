Comunali, la denuncia di Perugia Civica: "Attaccati i nostri social da profili falsi per screditarci"

“In queste ore, la nostra pagina Facebook ha subito il vile attacco di centinaia di profili social, palesemente falsi, volti a screditare le nostre proposte con commenti e reazioni finti. Un nuovo esempio dello ‘stile democratico’ con cui i nostri avversari politici fanno campagna elettorale. Evidentemente la nostra buona politica fa paura e preoccupa chi non la sa fare”. Lo denuncia la lista civica “Scoccia Sindaco - Perugia Civica”, nata a sostegno di Margherita Scoccia candidata a sindaco di Perugia per centrodestra e civici, attraverso un post sulla propria e omonima pagina Facebook.

“Ma davvero – si legge – pensate che comprare, a pochi spicci, reazioni Facebook per denigrare gli avversari sia utile? Ma davvero non avete altri argomenti che ricorrere a questi mezzucci? Ma davvero pensate che i cittadini di Perugia siano stupidi e che la politica un gioco? Ma davvero credete che gettare caos e fango sui social vi porti qualche voto in più? È triste e preoccupante quando una campagna elettorale si riduce a questo”.

E ancora: “Uscite allo scoperto, con proposte e idee concrete per la città, anziché lanciare fango e inquinare il dibattito politico! Rancore, rabbia, odio degli avversari non saranno mai un’alternativa di governo. Noi continueremo ad andare avanti con la nostra buona politica, con programmi e progetti seri e reali per il futuro di Perugia. Sempre con lealtà e rispetto per tutti. Perché Perugia merita competenza, concretezza, rispetto e buona politica”.

--