Centrodestra a Perugia, dalla quasi rottura dell'alleanza al corteggiamento del Pd: alla fine si va verso l'accordo tra Scoccia e Calabrese (Progetto Perugia)

A volte il regalo migliore - e inaspettato - può arrivare non dalla propria fazione ma dagli avversari che non riescono o non vogliono approfittare di certe spaccature. Un pensiero contorto, lo ammetto, ma che rispecchia a pieno quello che è accaduto in questi ultimi 10 giorni sullo scacchiere politico di Perugia in vista delle amministrative 2024.

IL PROTAGONISTA ASSOLUTO

Il protagonista assoluto è il portavoce della lista civica più ambita e più forte elettoralmente parlando, ovvero Filippo Calabrese di Progetto Perugia (civica che da dieci anni è alleata del sindaco Romizi e 5 anni fa in grado di diventare il primo partito della coalizione con il 16 per cento dei voti) e riconfermatissimo Presidente di Umbra Acqua. Filippo è tra quelli che con coerenza si era battuto per avere un candidato sindaco espressione dell'area cattolica e quindi della lista civica di cui è a capo. Ha resistito, forte del simbolo in suo possesso, anche quando importanti esponenti del gruppo si sono trasferiti armi e bagagli verso alcuni partiti di centrodestra, anche quando lo svuotamento stava diventando sistematico un po' per fare pressione politica e un po' per mostrare i muscoli in chiave gerarchica.

LA TENTAZIONE DEL CENTROSINISTRA

In questo clima di guerra fredda qualche mente pensante del Pd e del centrosinistra aveva iniziato a corteggiare Calabrese che rispecchiava quell'identikit che piaceva a molti: giovane avvocato, cattolico con entrature importanti in curia, con esperienza amministrativa di qualità (5 anni alla guida di Umbra Acque) e seppur sostenitore dell'epopea Romizi mai candidato ufficialmente o assessore esterno. Ma quando il corteggiamento si faceva sempre più forte, quando persino dall'alto c'era la tentazione di approvare una svolta di alleanza tra centro-civismo e l'asse Pd-5Stelle, tutto è stato fatto svanire dalla sinistra interna e da alcuni alleati minori. E da certi soliti comitati d'affari cittadini. Il buon Calabrese - che aveva tenuto un profilo basso ma aperto al dialogo con tutti - a quel punto si è ricordato quello che era accaduto da un altro centrista con entrature altolocate in Curia, Andrea Fora, che dopo aver tirato la carretta e sottoscritto accordi si è ritrovato da candidato unico a portare d'acqua con la sua lista civica senza possibilità di tornare indietro o di giocare autonomamente la partita. Insomma le condizioni per un ulteriore dialogo e approfondimento non c'erano. Ad alcuni amici aveva a quel punto confidato, per coerenza, di restare spettatore e di continuare a svolgere il suo mandato ad Umbra Acque.

L'INCONTRO CON PRISCO-ROMIZI: L'ACCORDO E LA LISTA CIVICA

Ma i rumors nel frattempo erano arrivati anche nella cabina di regia del centrodestra guidata dalla candidata Margherita Scoccia e dal triumvirato Prisco-Romizi-Squarta tutti preoccupati di perdere non solo un alleato e un politico capace ma addirittura di doverlo affrontare nel mare aperto della imminente campagna elettorale. Tra telefonate, la buona accoglienza al sontuoso compleanno di Michela Sciurpa e anche l'invito curiale di ritornare ad ascoltare le proposte del centrodestra... alla fine questa mattina Filippo Calabrese è tornato a salire (da uomo libero e non certo con il cappello sulle mani) i gradini di Palazzo dei Priori per un incontro ufficiale. Un colloquio durato oltre un'ora e mezza dove si è parlato di programma, strategia politica, parametri per l'eventuale giunta e ruoli di governo in caso di vittoria e soprattutto di piena fiducia nei confronti del portavoce di Progetto Perugia. Alla fine è scattata la stretta di mano, l'inizio di un nuovo percorso politico con a capo la candidata Scoccia e la promessa per il presente e per il futuro di pari-dignità politica. Un nuovo inizio da perfezionare nei prossimi incontri ma che non dovrebbe più subire scossoni, salvo terremoti politici dell'ultima ora. Filippo porterà in dote anche il simbolo di Progetto Perugia che, da quanto si apprende, metterà in campo una propria lista civica con tanto di benedizione della candidata a sindaco.