Perugia, chi entra in consiglio comunale: la lista degli eletti (in attesa della nuova giunta)

Concluse le operazioni elettorali e sancita la vittoria del centrosinistra, in versione campo largo, con Vittoria Ferdinandi proclamata sindaca di Perugia, entrano in consiglio comunale anche i seguenti candidati (considerando che in caso di nomina ad assessore lasceranno il posto in consiglio comunale ai primi dei non eletti el rispettivo partito o lista civica).

Sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati:

– Per la lista N. 13 “Partito Democratico”

collegata con il candidato sindaco

1) Costanza Spera

2) Lorenzo Ermenegildi Zurlo

3) Francesco Zuccherini

4) Elena Ranfa

5) Francesca Pasquino

6) Nicola Paciotti

7) Silvia Pannacci

8) Marko Hromis

9) Niccolò Ragni

– Per la lista N. 19 “Vittoria Ferdinandi Sindaca Anima Perugia”

collegata con il candidato sindaco

1) Riccardo Vescovi

2) David Grohmann

3) Laura Tanci

4) Simone Cenci

– Per la lista N. 14 “Pensa Perugia Per Vittoria Ferdinandi”

collegata con il candidato sindaco

1) Lorenzo Mazzanti

2) Cesare Carini

– Per la lista N. 17 “Movimento 5 Stelle 2050”

collegata con il candidato sindaco

1) Francesca Tizi

2) Antonio Donato

– Per la lista N. 18 “Orchestra Per La Vittoria Ferdinandi Sindaca”

collegata con il candidato sindaco

1) Fabrizio Croce

– Per la lista N. 15 “Alleanza Verdi Sinistra”

collegata con il candidato sindaco

1) Lorenzo Falistocco

– Per la lista N. 16 “Perugia Per La Sanità Pubblica”

collegata con il candidato sindaco

1) Fabrizio Ferranti

– Per Il Gruppo Di Liste N. 2 “Per Scoccia Sindaco Perugia Civica”

3 “Giorgia Meloni Per Scoccia Sindaco Fratelli D’italia”

4 “Futuro Giovani Scoccia Sindaco”

5 “Scoccia Sindaco Unione Di Centro”

6 “Fare Perugia Con Romizi Forza Italia”

7 “Perugiamica Margherita Scoccia Sindaco”

8 “Progetto Perugia”

9 “Lega Perugia Per Scoccia”

1) Margherita Scoccia Candidato Alla Carica Di Sindaco

– Per la lista N. 3 “Giorgia Meloni Per Scoccia Sindaco Fratelli D’italia”

1) Matteo Giambartolomei

2) Riccardo Mencaglia

3) Nicola Volpi

4) Clara Pastorelli

5) Paolo Befani

– Per la lista N. 6 “Fare Perugia Con Romizi Forza Italia”

1) Edoardo Gentili

2) Augusto Peltristo

3) Gianluca Tuteri

– Per la lista N. 2 “Per Scoccia Sindaco Perugia Civica”

1) Nilo Arcudi

2) Chiara Calzoni

– Per la lista N. 8 “Progetto Perugia”

1) Leonardo Varasano