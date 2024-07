Commissione Europea, Ursula Von der Leyen rieletta. Squarta: "Io ho votato contro, lo rivendico con orgoglio"

Ursula von der Leyen è stata rieletta presidente della Commissione europea dal Parlamento europeo con 401 voti favorevoli, 284 contrari, 15 astenuti e 7 schede nulle e 707 vontanti. La maggioranza minima richiesta per l'elezione era 360.

Fratelli d'Italia ha votato contro. Tra loro Marco Squarta, ex presidente del consiglio regionale dell'Umbria ed eurodeputato fresco di elezione: "Oggi ho votato contro la rielezione di Ursula von der Leyen alla Presidenza della Commissione Europea. Lo rivendico con orgoglio perché questa decisione riflette la coerenza con i valori che ho sempre sostenuto e con quanto detto e ribadito durante la mia campagna elettorale".

Per Squarta "le politiche green della Commissione, sebbene animate da buone intenzioni, si sono rivelate troppo esasperate e poco praticabili per molte delle nostre realtà economiche e sociali. La transizione ecologica è fondamentale, ma deve essere gestita con equilibrio e gradualità per non penalizzare i nostri cittadini e le nostre imprese, in particolar modo quelle agricole". E ancora: "A questo si aggiunge lo scarso impegno della Commissione sul tema dell’immigrazione. L’Europa deve affrontare la questione con un approccio solidale e condiviso, ma anche con fermezza e realismo, per garantire sicurezza e integrazione".

L'europarlamentare di Fratelli d'Italia sostiene di "non poter ignorare una preoccupante ingerenza della Commissione nella sovranità degli Stati membri. Ritengo essenziale che le competenze nazionali siano rispettate e salvaguardate, poiché un'Europa dei burocrati non può sostituirsi alla volontà democratica dei nostri popoli. Il mio voto contrario oggi è un atto di coerenza e responsabilità, volto a difendere i principi alla base del rispetto tra le Istituzioni europee e la nostra Italia".