Crisi economica, varato il fondo da 10milioni per aiutare commercio e attività penalizzate dal Covid

Arrivano, come promesso, i fondi regionali per aiutare commercio e categorie rimaste ferme per via dell'avanzata della pandemia in Umbria. L'assessore Michele Fioroni ha incassato il via libera sul fondo prestiti Re–Commerce che vuole essere veloce nell'erogazione dopo l'approvazione della richiesta. Le domande potranno essere presentate dall’8 marzo 2021 tramite il portale della finanziaria della Regione, Gepafin, soggetto che gestirà la misura. Il fondo è di 10milioni e 500mila euro.“Lo strumento che abbiamo messo in campo - ha dichiarato l’Assessore regionale Michele Fioroni - vuole sostenere quelle attività che abbiano dovuto abbassare la serranda per le necessarie chiusure. È uno strumento immediato e volto a far fronte alle esigenze di liquidità delle imprese”.



con durata del preammortamento di un anno, durata dell’ammortamento di 2 anni ed un tasso di interesse allo 0,5%. Il 50% del finanziamento, e comunque un importo massimo pari a 2.500 euro, potrà essere concesso poi a fondo perduto, se il beneficiario dimostra di aver sostenuto costi nel corso dell’anno 2021 pari almeno all’importo di remissione del debito. Sono stati destinati complessivamente 10 milioni e 500 mila euro, di cui 500mila riservati alle imprese costituite nel corso dell’anno 2020. La graduatoria delle domande di finanziamento sarà redatta, in ordine decrescente, sulla base della percentuale di riduzione del fatturato nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 e, per le imprese costituite nel 2020, in ordine decrescente, sulla base del rapporto fra costi e ricavi. Le domande potranno essere presentate dall’8 marzo 2021 tramite il portale della finanziaria della Regione, Gepafin, soggetto che gestirà la misura.