Verso le elezioni, il centrosinistra si presenta unito: “Natale è finito, niente più regali alla destra”

Il centrosinistra umbro si prepara alle elezioni con un progetto condiviso e una coalizione allargata. Anche se non è stato svelato il nome del candidato sindaco per la città di Perugia, il segretario regionale del Partito Democratico, Tommaso Bori, ha sottolineato: “Oggi annunciamo qualcosa di più importante ovvero una coalizione che sta lavorando già da mesi su un percorso unitario, solo da qui possono nascere nomi e profili”.

Il programma è stato illustrato lunedì 15 gennaio nella sala delle partecipazioni di palazzo Cesaroni, dove si sono seduti allo stesso tavolo gli esponenti della nuova coalizione nata in ambito locale, regionale e nazionale, che vede insieme Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, PSI e movimenti civici.

Alle parole di Bori si sono aggiunte quelle della deputata di Sinistra Italiana Elisabetta Piccolotti: “Siamo ancora nella fase della ricerca dei candidati e delle persone che potranno rappresentare questo sforzo unitario. - continua Piccolotti - Come sempre queste fasi impongono una riflessione approfondita sui profili e sulle competenze”.

E ancora: “Non c’è alcun dubbio che faremo un percorso in maniera unitaria e metteremo in campo il meglio. Andiamo avanti con molto orgoglio, con determinazione e con la convinzione che questa coalizione è l’unica speranza di salvare l’Umbria dal declino”.

Le forze politiche intendono offrire un’alternativa credibile e solida alle destre che hanno governato la regione negli ultimi anni. Tutti hanno sottolineato la volontà di costruire un’ampia alleanza, aperta al dialogo con tutte le realtà che condividono i valori e gli ideali del centrosinistra, e di elaborare proposte concrete e partecipative per affrontare le sfide che l'Umbria si trova ad affrontare.

Thomas De Luca, del Movimento 5 Stelle, ha citato il celebre pittore spagnolo Francisco Goya: “Il sonno della ragione genera mostri”. Con queste parole il consigliere regionale ha voluto sottolineare come la mancanza di una politica capace di prendere decisioni responsabili sia alla base di un cattivo governo e di un peggioramento della qualità della vita dei cittadini.

Andrea Sisti, sindaco di Spoleto, ha invece evidenziato le criticità della sanità umbra e la mancanza di uno sviluppo sostenibile nella Regione, due temi centrali per l’alleanza. Domenica 21 gennaio, presso il 110 Caffè, si terrà uno dei primi incontri della coalizione “Un patto avanti” in cui si discuterà di temi quali sanità, precariato, disuguaglianze, emergenza climatica, beni comuni e territorio.

Un accenno è stato fatto riguardo Progetto Perugia e a tal proposito Bori ha sottolineato: “Credo sia utile che chiunque non si riconosca nel centrodestra lo renda chiaro ed esplicito perché noi dobbiamo dialogare con tutte le realtà che si distanziano da quel progetto”. Come ha ricordato Federico Novelli, segretario regionale Psi, la coalizione non è ancora chiusa e definita: “Cerchiamo di allargarci il più possibile, ci troviamo in una situazione difficile perciò quello che faremo è mettere da parte i narcisismi e ci concentreremo sulle azioni concrete”.

Il centrosinistra non ha dunque svelato il nome del suo candidato sindaco ma ha già messo in campo una squadra di persone che lavorano da mesi per elaborare proposte concrete e innovative su temi cruciali come l'ambiente, la cultura, il lavoro, la mobilità e lo sviluppo. Una squadra che vuole coinvolgere tutti i soggetti che condividono i valori e gli ideali del centrosinistra. Una squadra che vuole ascoltare le esigenze e le proposte dei perugini, per costruire insieme un programma di governo che risponda alle loro attese.

"L'idea è quella di smettere di fare regali alla destra come abbiamo fatto tante volte, adesso Natale è finito" ha concluso Bori.