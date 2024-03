Nomine & Poltrone - Andrea Fora riconfermato presidente dei CiviciX

Andrea Fora è stato riconfermato presidente dei CiviciX nel corso dell'assmblea che si è svolta a Todi, con presenze da tutta l’Umbria, da Terni a Spoleto, da Perugia a Orvieto, dal Lago Trasimeno a Gubbio.

Al centro dei lavori c'è stata la riflessione sui primi 4 anni del percorso associativo e l'elezione degli organi associativi.E' stato riconfermato all'unanimità il consigliere regionale Andrea Fora come presidente regionale, che sarà affiancato da due vice presidenti, Franco Raimondo Barbabella e Stefania de Canonico. Presidente della Consulta dei territori è stato eletto Marco Sciarrini, Segretario Marco Regni e Tesoriere Alessandro Belli. I membri del Comitato Direttivo eletti sono: Giovanni Angelini Paroli, Paolo Cianfoni, Giorgio Peppucci, Giovanni Fanfano, Carlo Alberto Zualdi, Stefano Talamoni, Paolo Li Donni, Leandro Pacelli, Andrea Ragnacci ed Eleonora Gargaglia.L’assemblea ha confermato la linea del presidente Fora, che ha affermato “Il civismo è riformista, ma è anche un reale cambio di paradigma che mette al centro non i partiti o le coalizioni ma le comunità. La condizione imprescindibile è l’uscita dalle gabbie della politica polarizzata e il confronto con la dura realtà, che ci presenta le tante facce di un degrado incombente a cui occorre contrapporre un progetto di rinnovamento credibile. Un “Progetto Italia” dentro un “Progetto Europa Federata”.”

CiviciX non farà la stampella di coalizioni che hanno bisogno di sverniciarsi un po’ di ideologia e cercano una maschera nuova per coprire un corpo che rimane vecchio e ossidato. CiviciX cercherà di apportare con serietà contenuti e competenze, lanciando già dalle prossime settimane una “Fase costituente” che metta al centro del dibattito politico regionale dei prossimi mesi ed anni, contenuti e progetti, alcuni, riassumibili per punti, dall’Umbria verticistica a quella dei territori, una conseguente riforma della programmazione regionale e della legge elettorale, la promozione di iniziative di coordinamento verso la macro regione dell’Italia centrale nell’ottica di un’Italia federale dentro un’Europa federale.

CiviciX nell’immediato svilupperà azioni riformiste serie che affrontino i grandi temi della nostra regione, dalla sanità allo sviluppo economico, da politiche ambientali non protezionistiche ma innovative ad un welfare generativo, fino a proporre ad una grande riforma degli assetti istituzionali per proiettare l’Umbria nelle dinamiche di crescita nazionali ed europee necessarie per affrontare le sfide dei prossimi anni.