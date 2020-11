Sentinelle di quartiere, il progetto Lega per ascoltare i cittadini: ora anche a Deruta-Torgiano-Collazzone

Un numero telefonico e un indirizzo mail per segnalare problemi, inviare richieste, richiamare l’attenzione della politica su questioni di vita quotidiana.

È quanto si propone di fare il progetto, della sezione Lega di Deruta, Torgiano e Collazzone, “Sentinelle di quartiere”.

“Si tratta di un progetto finalizzato a dare più fiducia ai cittadini – spiega il commissario della sezione Luciano Capoccia - che rispecchia anche la volontà leghista di stare in mezzo alla gente. Lo faremo insieme ai tesserati della nostra sezione, sempre in prima fila al servizio dei cittadini. Insieme possiamo fare molto di più, in particolare sul tema della sicurezza che rappresenta uno dei nostri interessi principali anche se non è l’unico”.

Il progetto è basato su un gruppo di volontari che sarà a disposizione dei cittadini per accogliere istanze e segnalazioni sui temi della sicurezza, del territorio, dei servizi, del sociale e di altre criticità facendo da tramite con l’amministrazione comunale. L’azione delle sentinelle risponderà anche ad un preciso e definito codice di comportamento.

Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo email: soslega@libero.it oppure tramite messaggio whatsApp al numero 3394115090.