Elezioni a C.Castello, Salvini raduna 300 imprenditori: "Nessun aumento di tasse, più infrastrutture e rilancio del tabacco"

"Questo è un distretto industriale e agricolo di eccellenza il lavoro della Lega va nella direzione di impedire qualsiasi aumento di tasse, perché l'incremento dell'Imu su capannoni, piuttosto che sulle case o sui negozi, sarebbe una mazzata per i territori": Matteo Salvini, leader della Lega, è tornato a Città di Castello per ascoltare e portare al Governo Draghi le richieste degli oltre 300 imprenditori dell'Altotevere che incontrati oggi nella Confindustria Umbria e presso il consorzio Trasformatori Tabacco Italia. Sulle tasse è stato chiaro: nessun aumento anche perchè l'appoggio al Governo della Lega si basa su un accordo chiaro.

"Il presidente Draghi ha avuto la fiducia della Lega impegnandosi a non aumentare le tasse e quindi contiamo che questo impegno venga mantenuto” ed ha poi aggiunto Salvini "Porto a casa un po' di compiti da fare. È necessario lavorare sulle infrastrutture, in particolare E45, E78 e rilanciare la ferrovia".

Mentre le richieste del settore del Tabacco, in fase di trasformazione rispetto al passato, le consegnerà direttamente all'attenzione di Gian Marco Centinaio, sottosegretario con delega al tabacco. Il leader della Lega sta supportando la campagna elettorale del candidato a sindaco Roberto Marinelli (nella foto a destra). Parole di elogio per gli imprenditori umbri che chiedono solo i giusti strumenti per far impresa e non aiutini: "Qui nessuno chiede assistenza, aiutini o redditi di cittadinanza, ma si chiedono infrastrutture, opportunità, logistica, trasporti, sicurezza e bisogna lasciar libere le imprese di fare grande l'Umbria. Sono orgoglioso di quello che donne e uomini stanno facendo nei Comuni che amministriamo in Umbria e nella Regione che ben governiamo".