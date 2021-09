Elezioni a Città di Castello 3-4 ottobre, liste e i candidati a sostegno candidatura a sindaco Roberto Marinelli

"Siamo consapevoli che la sfida che stiamo per affrontare è ambiziosa abbiamo scelto di sostenere Roberto Marinelli, professionista abituato al lavoro, preparato ed estraneo alle dinamiche di partito, nella convinzione che fosse la persona giusta per guidare il cambiamento". Lo ha affermato, nel giorno della presentazione delle liste, l'onorevole tifernare Marchetti che è stato regista di questo cartello di centrodestra che appoggia il candidato a sindaco Marinelli.

"Nella lista della Lega ci sono tanti volti nuovi, ma anche donne e uomini già noti al mondo della politica - fa sapere Marchetti - novità ed esperienza saranno le solide fondamenta sulle quali costruiremo il futuro che Città di Castello merita di vivere. Nel 2019, in occasione delle elezioni regionali, la metà dei tifernati ha scelto di appoggiare la Lega siamo convinti che quella ventata di rivoluzione, in antitesi ad una continuità ingombrante e stantia, anche stavolta soffierà portando la forza delle idee e non delle ideologie. Il buonsenso vincerà sugli egoismi di partito e sui personalismi di chi, come l’assessore uscente in quota PD, Luciana Bassini, dovrebbe aver amministrato Città di Castello in questi anni, ma che scopriamo soltanto ora attraverso le sue dichiarazioni odierne, è solo ‘rimasta a guardare’.



MARINELLI SINDACO

Federico Agostinelli, Federico Benedetti, Marta Briganti, Chiara Caldari, Tommaso Campagni, Fabio Cerbella, Veronica Citti, Gabriele Crocioni, Veronica Cuzzolin, Roberta Giorni, Simona Governatori, Elena Gragnoli, Elena Guerri, Nicoletta Landi, Alessio Leonardi, Massimo Mariangeli, Alessio Marini, Tommaso Mariucci, Silvia Norgiolini, Federico Panizzi, Errico Paradisi, Alessandro Pentiricci, Lucia Petricci, Simonetta Valentini.

LEGA

Giorgio Baglioni, Lorenzo Anderini, Daniela Brodi, Alessia Brunellini, Mauro Bucci, Alessio Campriani, Michele Checconi, Cristian Chitarrai, Brunella Fiorucci, Giulia Ghigi, Alessio Giuliani, Silvia Giuliani, Marco Grosso, Simone Lambruschi, Valerio Mancini, Donato Mazzorana, Chiara Parlani, Roberto Prosperi, Manuela Puletti, Loredana Radicchi, Maurizio Rapaioli, Francesco Smacchia, Mattia Stagi, Michele Volpi.

AUTONOMI E PARTITE IVA

Augusto Dini, Maria Rosa Basco, Giacomo Brunetti, Patrizia Caidominici, Andrea Capanni, Mattia Capanni, Francesca Capoccia, Michela Cardinali, Elvia Dolfi, Alessio Ferranti, Federico Fiorucci, Giuliana Palazzuoli, Silvia Piconi, Laura Romiti, Raffaella Sacconi, Vallì Tarzarioli.