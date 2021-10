Ballottaggio a Città di Castello, Luca Secondi si prende il Palazzo: tutti i seggi assegnati alle liste di maggioranza e opposizione

Luca Secondi è il nuovo sindaco di Città di Castello dopo la vittoria - nel finale un po' sofferta - sulla civica Luciana Bassini. Il consiglio comunale, ancora ufficioso, vede la seguente ripartizione di seggi. La nuova maggioranza guidata dal sindaco Secondi: otto consiglieri Pd (Maria Grazia Giorgi, Gionata Gatticchi, Letizia Guerri, Massimo Minciotti, Roberto Brunelli, Mauro Mariangeli, Federico Bevignai, Rodolfo Braccalenti), 4 consiglieri sai Socialisti (Luciano Bacchetta, Riccardo Carletti, Benedetta Calagreti, Luigi Gennari), tre consiglieri comunali alla lista civica del sindaco (Michela Botteghi, Claudio Serafini, Fabio Bellucci).

Le opposizioni: in consiglio la Bassini, 1 consigliere per Unione civica Tiferno (Filippo Schiattelli) e 1 consigliere per Castello Cambia (Emanuela Arcaleni). Il candidato sindaco della lega Roberto Marinelli più Valerio Mancini per la Lega e un seggio alla civica Marinelli Sindaco. Torna in consiglio anche l'ultimo arrivato al primo turno, Andrea Lignani Marchesani, e due seggi per Fratelli d'Italia (Elda Rossi e Riccardo Leveque). Fuori per la prima volta tutti gli esponenti di Forza Italia.