Norcia, appassionati da tutto il mondo per "La Mezza 300 - Granfondo della Valnerina"

Partirà da piazza San Benedetto di Norcia, nel cuore della Valnerina, la quinta edizione de "La Mezza 300 - Granfondo della Valnerina", che domenica 30 giugno vedrà centinaia di appassionati salire in sella alle proprie biciclette per vivere un momento di sport e convivialità. La manifestazione ciclistica non competitiva, aperta a bici da strada, gravel e e-bike, fa parte del circuito cicloturistico interregionale Cicloturismo Terre D’Etruria e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dagli sportivi umbri ma non solo. Tantissime, infatti, le iscrizioni arrivate da ogni parte d’Italia ma non sono mancate quelle dall’estero, con partecipanti che arriveranno anche da luoghi lontani come il Sud Africa e il Canada.

Due nuovi percorsi proposti quest’anno dall’Associazione Sempre sui Pedali, che organizza l’evento. Il primo è un percorso lungo 129 chilometri con 2850 metri di dislivello, mentre l’altro sarà meno impegnativo con 89 chilometri totali e 1858 metri di dislivello. La partenza della Granfondo sarà alla francese, tra le 8 e le 8.30 di domenica. Alle 9.30 si potrà partecipare alla camminata ecologica proposta dall’associazione NorciaRun, sempre con ritrovo in Piazza San Benedetto, per esplorare le vie di Norcia e le meravigliose campagne circostanti. Dalle 10 in avanti invece i più piccoli potranno cimentarsi nella gimcana in bicicletta e nel percorso ludico organizzato da Unione Ciclistica Foligno.

La Mezza 300 nasce con l’intento di promuovere il territorio della Valnerina e le sue bellezze ed è proprio per questo che sabato 29 ci sarà in Piazza San Benedetto a Norcia la prima edizione della ‘Festa dello Sport’: un pomeriggio dedicato al dialogo e alla promozione delle associazioni sportive locali e i dei tanti eventi organizzati in questa bellissima parte dell’Umbria. Sabato pomeriggio dalle 16 lo staff della Pallavolo Norcia offrirà la possibilità di giocare nel mini-campi da pallavolo allestiti mentre alle 17 è previsto l’atteso ‘Talk’ con ospiti e rappresentanti delle associazioni sportive locali, tra cui Norcia Run, Motoclub Norcia, Unione Ciclistica Foligno. Seguirà un rinfresco offerto a tutti i presenti, prima di guardare la partita della Nazionale di calcio grazie allo schermo installato in piazza dal Comune di Norcia. La Mezza 300 - Granfondo della Valnerina è patrocinata dal Comune di Norcia e dalla Comune di Visso.