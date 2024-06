Elezioni a Perugia, tutti gli eventi di chiusura della campagna elettorale dei 5 candidati sindaco

È tempo di feste, è tempo di tirare le somme e aspettare i risultati delle elezioni dell’8 e 9 giugno. Perugia avrà un nuovo sindaco o una nuova sindaca e si concluderanno i dieci anni di amministrazione Romizi. Intanto ogni candidata e ogni candidato sindaco ha scelto per la chiusura della campagna elettorale un luogo e un contesto che rispecchiano la propria identità.



Margherita Scoccia

La candidata di centrodestra e civici terminerà la campagna elettorale al Barton Park di Perugia, venerdì 7 giugno a partire dalle 18 e 30. Scrive Scoccia: “Ci stiamo avviando verso la conclusione di questa bella ed entusiasmante campagna elettorale. I prossimi giorni saranno fondamentali per continuare a raccontare il nostro progetto di futuro per Perugia e per i perugini” ha spiegato Scoccia.

Vittoria Ferdinandi

La campagna elettorale della candidata di centrosinistra e civici, si concluderà nel cuore del centro storico di Perugia, in piazza IV Novembre, venerdì 7 dalle 18.30. “Abbiamo fatto una campagna elettorale coraggiosa e con lo stesso coraggio vogliamo chiuderla in Piazza IV Novembre. - spiega Ferdinandi - Riempiamo come un’onda il centro storico di Perugia. Un’onda di entusiasmo, di partecipazione, di gioia, di bella politica". Fra gli ospiti musicali, che si alterneranno sul palco a suonare, ci saranno Dj Ralf, Paolo Benvegnù e i Melancholia.

Davide Baiocco

Il candidato di Forza Perugia conclude la sua campagna elettorale nello stesso luogo in cui l’aveva iniziata, l’Azienda Agricola Il Monte, in località Bosco, simbolo e fulcro del suo impegno politico e sociale. Un luogo che rappresenta i valori di radicamento nel territorio e vicinanza alla comunità che Baiocco ha sempre sostenuto durante il suo percorso. Venerdì 7 giugno, alle ore 18.00, si terrà l’evento che vedrà la partecipazione di sostenitori, amici e cittadini interessati. La serata conviviale sarà dedicata al dialogo e al confronto diretto, per discutere le tematiche più rilevanti per il futuro della città.

Massimo Monni

Il candidato di Perugia Merita farà un percorso che va dal centro alle periferie, con un messaggio di unione tra i territori e le persone. Due gli eventi in programma per venerdì 7 giugno. Il primo vedrà la partecipazione di Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, partito che insieme al PSI e al movimento Tempi Nuovi – Popolari Uniti a Perugia sostiene la lista civica guidata dal candidato sindaco Massimo Monni. Si comincia alle 16.00 con “Pace, cultura, accoglienza”, il flash mob che da Porta Sant’Angelo, Biblioteca degli Armeni, darà inizio al cammino verso il centro che attraverserà Piazza IV Novembre per fare sosta al bar Ferrari, in Corso Vannucci, dove dalle 18.00 si terrà un aperitivo dal tema “Una città un continente”, per poi proseguire fino alla Rocca Paolina. Dalle 20.00 la festa si sposta nella frazione La Bruna, presso la Pro Loco della piccola località, con un momento conviviale a suon di musica e prodotti tipici del territorio.



Leonardo Caponi

Il candidato di Pci, Perugia contro guerra e liberismo termina la sua campagna elettorale con un evento significativo che avrà luogo nel centro di Perugia. Sotto un caldo sol dell’avvenir Caponi ha scelto di incontrare i suoi sostenitori e i cittadini in piazza della Repubblica, uno dei luoghi più simbolici e frequentati del centro storico. L’appuntamento è fissato per venerdì 7 giugno alle 16.00.