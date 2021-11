Eccellenze umbre - Alessandrini e Puletti (Lega): "Ceramiche artistiche e olio, due prodotti da valorizzare"

Ceramiche artistiche e olio, due eccellenze dell'Umbria da valorizzare. Il senatore della Lega e membro della Commissione Lavoro, Valeria Alessandrini e il consigliere regionale Lega Umbria Manuela Puletti, insieme con il referente territoriale Luciano Capoccia e una delegazione della sezione di Deruta-Torgiano-Collazzone, hanno fatto visita alle ceramica artistiche Gialletti di Deruta e al Frantoio Fratini di Collepepe.

"Si tratta di importanti realtà che rappresentano il motore pulsante del tessuto economico locale - hanno riferito Alessandrini e Puletti - Un fiore all'occhiello non soltanto per l'Umbria, ma anche un punto di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda i settori della ceramica e della produzione di olio".

Una visita organizzata dalla sezione della Lega per fa conoscere ai due rappresentati politici "le necessità impellenti degli imprenditori locali da approfondire nelle sedi opportune - hanno proseguito Alessandrini e Puletti - Da sempre la Lega è al fianco del Made in Italy e della produzione nostrana: lo scorso maggio abbiamo promosso dei gazebo per la tutela del marchio italiano, con migliaia di firme raccolte".

La Lega si è fatto promotrice di un disegno di legge "che vietava la produzione all'estero di marchi storici. Questo per ricordare l'impegno e le battaglie che hanno sempre contraddistinto la Lega a fianco del Made in Italy e degli imprenditori. Continueremo - concludono le due esponenti leghiste - a svolgere incontri sui territori e confrontarci con imprenditori ed operai, perché solo con la condivisione e con il lavoro di squadra riusciremo a garantire quelle soluzioni necessarie ad uscire dall'emergenza".