Cento anni del Pci, rose rosse sul monumento di Gramsci. Vinti: "Il Pci in Umbria fu esempio di buon governo"

Iniziativa delle associazioni Umbrialeft, La Sinistra per l’Umbria e La Sinistra per Perugia

Anche a Perugia si è voluto celebrale i primi centro anni di storia del Partito Comunista Italiano. Le associazioni Umbrialeft, La Sinistra per l’Umbria e La Sinistra per Perugia hanno reso omaggio al fondatore del Pci Antonio Gramsci, recandosi al monumento a lui dedicato, al Broletto di Fontivegge. Subito prima è stato deposto un mazzo di fiori rossi sulla tomba dei dirigenti comunisti perugini al Cimitero monumentale della città.

“Il Partito comunista italiano – ha commentato a nome delle tre associazioni Stefano Vinti – è stato uno straordinario strumento di emancipazione della classe lavoratrice e del popolo italiano, fu in prima fila, seppur in clandestinità, nella lotta al fascismo prima e poi nella Resistenza e nella cacciata dei tedeschi dall’Italia. Fu protagonista nella redazione della Costituzione italiana, nelle lotte per l’emancipazione dei lavoratori e la modernizzazione del Paese, formando una straordinaria classe dirigente in molte città e regioni. Ne è un esempio l’Umbria in cui il Pci fu strumento importantissimo per la sua modernizzazione ed esempio di buon governo.

"I suoi dirigenti, da Gramsci a Togliatti, da Longo a Berlinguer, sono stati un esempio di rettitudine morale e intelligenza politica: hanno insegnato a generazioni di italiani l’onestà, la lotta contro lo sfruttamento, per la pace, l’emancipazione e la democrazia. Per tutti questi motivi sentiamo decisamente la mancanza di un simile soggetto politico. Ci impegniamo a proseguire, sui valori del Pci, la lotta per la democrazia, l’emancipazione del lavoro e la pace”.