Case popolari, i 5 Stelle da legalisti virano a sinistra: "Alloggi anche a chi è stata condannato". "Non cambieremo regolamento"

Sul regolamento per l'assegnazione delle case popolari, uno dei punti di svolta della nuova maggioranza di centrodestra in Regione, si apre un nuovo capitolo destinato a dividere la politica regionale e anche l'opinione pubblica. Eh già perchè il Movimento 5 Stelle, sempre meno giustizialista e sempre più in umbria di sinistra, ha presentato in aula del consiglio regionale la proposta di ‘Revisione dei requisiti previsti dalla legge regionale 23/2003 per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica’. Due i punti chiave "bomba" fortemente voluti dal capogruppo Thomas De Luca: "abrogare la parte che impone a tutti i componenti del nucleo familiare di possedere i requisiti per poter partecipare ai bandi per le assegnazioni di alloggi di ERS pubblica o altro tipo di contributi. Ma anch abrogare, integralmente, per quanto riguarda i requisiti soggettivi per l’accesso ai contributi e all’assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, l’esclusione da tali requisiti il non avere riportato condanne penali passate in giudicato a condizione che la pena sia stata scontata o altrimenti estinta". La traduzione dal politichese è d'obbligo: cancellare il requisito che vale l'esclusione relativo alla fedina penale sporca (aver riportato condanne) dell'assegnatario o di uno dei componenti del nucleo familiare.

Questa era la novità nel regolamento di centrodestra che era stato apprezzato anche da parte dell'opinione pubblica. Ora però De Luca chiede di cancellare tutto e ritornare al passato perchè questa regola andrebbe contro la Costituzione Italiana che "sancisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato". "La riabilitazione comporta costi importanti che difficilmente possono essere affrontati da persone in stato di indigenza anche per reati commessi a distanza di decenni" ha ribadito De Luca "Una persona che ha sbagliato nella sua vita ed ha pagato il proprio conto con la giustizia ha diritto ad un pieno reinserimento sociale. Vietare gli alloggi a chi ha scontato la pena, anche per reati di minore entità e commessi in tempi lontani, potrebbe rappresentare un elemento lesivo dei diritti costituzionali. Inoltre, visto che le responsabilità penali sono personali non dovrebbero ricadere sui famigliari soprattutto su minori presenti nel nucleo. L’introduzione dell’obbligo di avere una fedina penale pulita anche per tutti i componenti di un nucleo familiare comprime di fatto un diritto sancito dalla legge regionale punendo tutti quei cittadini che non hanno mai commesso reati ma hanno l’unica colpa di avere relazioni parentali con soggetti precedentemente condannati. Tutto questo appare irragionevole soprattutto se a pagare sono minori”.

La condanna penale definitiva in Italia porta la perdita del lavoro, porta l'esclusione da pubbliche cariche fino al blocco del diritto al voto. La richiesta di modifica (che spetta alla Giunta regionale) è stata accolta positivamente anche dal Pd e dai Civici di Fora. Ma arriva il niet da parte del maggior gruppo di maggioranza in consiglio regionale: ovvero la Lega. "Stigmatizziamo la strumentalizzazione politica della nuova legge regionale sulle case popolari da parte del Movimento 5 Stelle. Nessuna previsione legata alle sentenze passate in giudicato è stata osservata dal Governo. La riforma delle case popolari è stata portata avanti nell'ottica dell'equità sociale unitamente al rispetto del principio della legalità". Anche il presidente Marco Squarta è stato chiaro: “chi commette certe tipologie di reati non può essere considerato allo stesso piano di un cittadino onesto che aspetta una casa popolare”. La campagna elettorale è aperta in anticipo. Anche perchè il regolamento attuale non sarà cambiato visto il veto dei partiti Fratelli d'Italia e della Lega.