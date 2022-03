Caro benzina e materie prime mancanti, l'incubo recessione in Umbria. Lettera alla Giunta: "Serve un piano regionale straordinario"

“Sulla situazione del ‘caro prezzi’, ascoltare le istanze delle forze economiche e sociali per definire urgentemente un piano di interventi”. È quanto chiede il consigliere regionale Michele Bettarelli (Pd-vicepresidente Assemblea legislativa) attraverso una lettera indirizzata al presidente dell’Assemblea legislativa, Marco Squarta, alla presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei, ai presidenti delle tre Commissioni consiliari: Daniele Nicchi, Valerio Mancini ed Eleonora Pace.

“Tenuto conto della gravità della situazione – ha scritto l'esponente del Pd - ritengo doveroso che le istituzioni regionali, per prime, si mettano in ascolto per comprendere le istanze e le urgenze provenienti dalla società umbra, così da acquisire le informazioni e gli strumenti più adeguati a definire in tempi brevi, un pacchetto di misure straordinarie pensate per calmierare i prezzi, contenere il disagio sociale e difendere le nostre imprese. E' necessario convocare in via permanente e in forma congiunta le tre Commissioni consiliari dell’Assemblea legislativa, alla presenza di rappresentanti della Giunta regionale, al fine di audire in tempi rapidi tutti i soggetti portatori d’interesse, ovvero i rappresentanti delle forze economiche e sociali, delle associazioni di categoria e del terzo

settore, così da creare le condizioni per compiere uno sforzo corale indispensabile alla definizione di un piano di azioni concrete che vadano davvero incontro ai bisogni e alle esigenze incombenti di imprese e cittadini”.

Bettarelli conclude la sua lettera auspicando che venga colto “lo spirito che anima questa mia proposta e la possiate valutare e accogliere favorevolmente nell’interesse dei cittadini umbri”.