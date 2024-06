Perugia, la colonna sonora delle elezioni: per ogni candidato una canzone

In questa campagna elettorale per le amministrative della città di Perugia abbiamo ascoltato tanta musica, dalla travolgente Don’t Stop Me Now dei Queen durante la presentazione delle liste di Margherita Scoccia, alla coinvolgente Dog Days Are Over dei Florence + The Machine nell’incontro di Vittoria Ferdinandi con i cittadini.

Dunque questa campagna elettorale, ormai agli sgoccioli, ha avuto un sapore quasi statunitense, eccezion fatta per quella del candidato Leonardo Caponi. È stata una corsa vissuta intensamente, con partecipazione, sudore, lacrime, risate e abbracci. Ci sono state frecciatine taglienti, dibattiti su questioni di genere, sul piano regolatore, sulle strade e tanta partecipazione accompagnata da applausi scroscianti.

Ogni candidato al consiglio comunale, ogni ufficio stampa, giornalista e cittadino, pensando a questi mesi frenetici avrà in mente frasi e canzoni che risuoneranno nelle orecchie con forza. Per questo abbiamo chiesto ai candidati e alle candidate a sindaco di dirci qual è la canzone che più li rappresenta, quella in cui si identificano e che ricorderanno.

Vittoria Ferdinandi ha optato per una sinfonia di speranza con La sera dei miracoli di Lucio Dalla. Candidata del centrosinistra e civici ha dipinto un quadro di rinascita e rinnovamento per la città. La sua campagna è stata un concerto di emozioni, intrecciando poesia e impegno civico per ispirare una comunità desiderosa di cambiamento.

Margherita Scoccia ha scelto Il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti. Questa canzone incarna l’impeto del suo spirito combattivo e la determinazione nel plasmare il futuro di Perugia. Durante la sua campagna elettorale, Scoccia ha portato ai suoi sostenitori l’energia e l’entusiasmo di questa canzone.

Davide Baicocco ha sorpreso tutti optando per Supereroi di Mr. Rain, una traccia che risuona con la sua missione di giustizia e cambiamento. Come un moderno paladino, Baicocco ha incanalato il coraggio e la determinazione di questa canzone nella sua campagna offrendo una promessa di speranza e azione.

Massimo Monni con la sua ribellione incendiaria ha scelto Vado al Massimo di Vasco Rossi come inno alla sua determinazione. Candidato di Perugia Merita nella sua campagna ha incendiato gli animi dei suoi sostenitori con la promessa di un futuro audace e intraprendente per la città.

Poi c’è Leonardo Caponi che prima di darci il titolo della sua canzone la canticchia al telefono: “Sotto una montagna di paura e di ambizioni c’è nascosto qualche cosa che non muore”. Il brano è degli ‘70 È La pioggia che va di The Rokes. “Questa canzone vuol significare che il capitalismo tramonta” conclude il candidato di Pci, Perugia contro guerra e liberismo.