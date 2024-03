Margherita Scoccia sulla Giornata internazionale della donna: “L'8 marzo è un fatto sociale”

La Giornata internazionale della donna è un fatto sociale. Questo l’incisivo messaggio del post pubblicato su Facebook da Margherita Scoccia, candidata sindaca di Perugia per centrodestra e civici. “È molto facile scadere nella retorica quando si cerca di descrivere i propri sentimenti circa una ricorrenza o un fatto sociale” evidenzia la candidata.

Scoccia si definisce “amata, fortunata e capita” e racconta di aver potuto scegliere liberamente il suo percorso di vita e di non aver mai subito discriminazioni o limitazioni per il fatto di essere donna.

Tuttavia, riconosce che non tutte le donne hanno la stessa fortuna e per questo motivo sottolinea: “Oggi, davanti all’impegno che mi aspetta per la mia città, sento la necessità di adoperarmi concretamente per restringere quella distanza che esiste e resiste tra le possibilità di realizzazione personale che ha un uomo, rispetto a quelle che ha una donna”. In un mondo ancora segnato da disuguaglianze e discriminazioni di genere, è importante riconoscere il valore e il ruolo delle donne in tutti i campi della vita.

Scoccia conclude il suo post declamando con forza il suo obiettivo: “Qualunque sia la portata di quella distanza, abbiamo il dovere di colmarla”. Insomma la candidata, con le sue parole, si impegna a promuovere le pari opportunità e a sostenere le donne nella loro realizzazione personale.