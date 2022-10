ELEZIONI| Finalmente gli eletti ufficiali: incredibile ma vero Forza Italia il partito umbro più forte alla Camera... con il 6,8%

Ci sono voluti giorni, conteggi impossibili, ma è arrivata alla fine l'assegnazione dei seggi ufficiali e i relativi eletti alla Camera (in particolare) e al Senato per l'Umbria e per il resto del Paese. Dalle urne del 25 settembre è uscito questo quadro a livello di quota proporzionale: Camera dei Deputati, 1 solo seggio a Fratelli d'Italia nonostante il record di voti rispetto alla media nazionale, 1 seggio al Partito Democratico, 1 seggio al Movimento 5 Stelle e 1 seggio a Forza Italia. Eletti dunque: Emanuele Prisco (Fdi), Anna Ascani (Pd), Emma Pavanelli (M5S) e Catia Polidori (Forza Italia). A questi si aggiungono i vincitori ai collegi (quota maggioritaria) Virginio Caparvi (Lega) e da Raffaele Nevi (Forza Italia). I conti definitivi danno il colpo di grazia ad una Lega Umbria ridotta ai minimi storici (sotto al 9 per cento) che non elegge nessun candidato alla Camera in quota proporzionale (stesso destino al Senato). E l'unico rappresentante eletto arriva dai collegi grazie all'appoggio della coalizione, ovvero il segretario regionale Caparvi, riconfermato come onorevole. Tutti gli altri fuori dal parlamento.

Grande amarezza anche per Fratelli d'Italia che al primo calcolo aveva ottenuto due seggi e quindi l'ingresso di Marco Squarta. Nella realtà il presidente del consiglio regionale resta fuori per pochi voti sulla base di un calcolo che ha penalizzato un partito in Umbria al 30 per cento. All'ultimo tuffo c'e la conferma del seggio ai 5 Stelle, non previsto dal ministero degli interni dopo la prima assegnazione. Ma la vera sorpresa della conta e riconta è il seggio per Forza Italia attribuito alla Polidori. Il partito ha raggiunto il 6,8% restando dietro alla Lega e al Terzo Polo di Calenda che non hanno eletto. Ma c'è di più: Forza Italia con il suo 6,8% è il partito in Umbria con più rappresentanti alla Camera: ben due, superando Fratelli d'Italia e Pd. Al Senato i tre eletti sono: Franco Zaffini e Guidi (Fdi) e Walter Verini (Pd).