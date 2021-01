Caccia, mozione della Lega per la proroga del calendario venatorio in Umbria: "Atto dovuto"

Mozione della Lega Umbria per la proroga del calendario venatorio: “La pandemia da Covid-19 ha impedito il regolare svolgimento della caccia, attività che consente la tutela dell’ambiente, dell’agricoltura e della sicurezza pubblica - ha ricordato il consigliere della Lega, Valerio Mancini - pertanto è necessario che si stabilisca una proroga del calendario venatorio, per consentire ai cacciatori di recuperare le giornate in cui l’esercizio della caccia è stato vietato per decreto del Presidente del Consiglio".

Per l'esponente del Carroccio "In Calabria l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) ha espresso parere favorevole in merito alla proroga della caccia al cinghiale fino al 31 gennaio 2021, e la Regione Toscana ha già predisposto la proroga dell’attività fino a fine gennaio 2021 - ha reso noto Mancini - pertanto il gruppo della Lega presenterà una mozione che impegna la Giunta Regionale a mettere in atto anche in Umbria, nel rispetto dalla normativa di settore, ogni azione utile per prorogare l’esercizio venatorio alla specie cinghiale fino al 31 gennaio 2021 e alle specie opportuniste fino al 10 febbraio 2021".

E ancora: "Questo è un atto dovuto non soltanto ai cacciatori, costretti a rinunciare all’attività venatoria a causa della pandemia - ha concluso il Consigliere della Lega - ma anche agli agricoltori, che subiscono sempre più ingenti danni ai raccolti provocati dagli ungulati, e ai cittadini, che con sempre maggiore frequenza sono vittime di incidenti stradali causati dai cinghiali".