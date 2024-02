Perugia, la sfida per le amministrative si accende, Ferdinandi: “Il dissenso non è propaganda”

Un bravo giornalista, durante il primo discorso di Vittoria Ferdinandi, ha chiesto alla candidata sindaca di Perugia per il centrosinistra cosa non le fosse piaciuto dell’operato dell’attuale sindaco della città. La risposta è arrivata immediatamente: “Romizi ha piegato una città su se stessa, l’ha resa una città spaventata, frammentata”. Questa la domanda, con conseguente risposta, che ha dato il via alla campagna elettorale.

L’affermazione di Ferdinandi, oltre ad animare il diretto interessato, ha suscitato la reazione del consigliere regionale Marco Squarta, di Fratelli d’Italia, che ha scritto: “Forse si riferiva, e la capisco, alla Perugia di almeno dieci anni fa quando governava il PD che oggi la sostiene con tanto fervore” E ancora: “Quella si che era una città piegata su se stessa, abbandonata e triste, con vie e piazze vuote e le saracinesche abbassate, con un buco di bilancio senza precedenti, con una storia gloriosa buttata alle ortiche, a riempire le pagine della cronaca più nera. Altro che Sol dell’Avvenire”.

Un botta e risposta che non si è fermato, e non si fermerà facilmente, infatti il segretario di Sinistra Italiana Perugia, Lorenzo Falistocco, ha criticato la destra per le sue risposte elusive al nuovo progetto politico delle forze progressiste. Ha evidenziato il fallimento sulla sanità pubblica regionale e la sua assenza di proposte concrete su temi come la mobilità, la cultura, la partecipazione e le politiche giovanili: “La destra senza risposte, butta la palla in tribuna” ha sottolineato il segretario.

Il sostegno arriva anche da Sinistra per Perugia che per bocca del suo rappresentante Giuseppe Mattioli evidenzia: “Saremo a fianco di Vittoria con entusiasmo e lealtà, con l’obiettivo di cacciare l’ultra destra dal governo cittadino e ridare speranza alla popolazione di Perugia”.

Mentre si appresta a lanciarsi nella sfida elettorale, la candidata ha dovuto sospendere temporaneamente la sua attività al ristorante inclusivo Numero Zero. Ha raccontato con emozione le ultime serate in compagnia dello staff, esprimendo la sua gratitudine per il loro affetto e il loro incoraggiamento. Ha spiegato che la sua decisione è stata motivata anche dal desiderio di preservare l’identità e la missione di Numero Zero, al di sopra delle logiche politiche.

Nel suo romantico saluto, sulla personale pagina di Facebook, non manca la risposta alle parole del primo cittadino che aveva sottolineato: “Capisco che in campagna elettorale tutto (o quasi) sia concesso, ma reputo che sia fondamentale non perdere mai di vista il confine fra propaganda e realtà”.

Dal canto suo la candidata ha spiegato: “Legittimo per un sindaco difendere il suo operato, altrettanto legittimo avere una visione della propria città in contrasto con le narrazioni rassicuranti di chi l’ha amministrata. Il dissenso non è propaganda”.

Insomma i due si capiscono, per i due le parole dell’altro sono legittime, ma le danze sono aperte ed è chiaro che bisogna ballare.