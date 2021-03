Blu registra una nuova adesione: Sabino Dattoli entra in Bella Libera Umbria

Bella Libera Umbria registra una nuova adesione. Il consigliere comunale di Valfabbrica Sabino Dattoli si unisce al movimento politico. A dargli il benvenuto è Adriana Galgano, presidente di Blu: “Sono felice perché grazie a Sabino il nostro gruppo acquisisce preziose competenze di sviluppo del territorio. Molti complimenti dunque alla coordinatrice, Loredana Petrosi, per questo significativo ingresso che la premia insieme al suo forte gruppo di Valfabbrica. Stanno lavorando molto bene e i risultati si vedono.”

Aggiunge la coordinatrice Petrosi: "Sabino è una persona schietta e diretta, ama fare il bene per i cittadini ed il territorio. Abbiamo iniziato un percorso fatto di dialogo e confronto ed alla fine, visioni e progetti si sono trovati in sintonia sullo stesso cammino, una via lastricata di splendidi Blu. Benvenuto tra di noi."

Conclude Sabino Dattoli, consigliere comunale Blu ed ex vicesindaco di Valfabbrica: “Sono entrato a far parte di BLU con immenso piacere in quanto è un’associazione che fa politica ma non legata a nessun partito. Ha tanta voglia e passione di mettersi a disposizione per il nostro territorio sia locale che regionale con proposte legate a tutto ciò che può lanciare verso un futuro migliore dal turismo, cultura, trasporti e tutto quello che possa portare l’Umbria ai livelli di altre regioni già virtuose a livello nazionale. Sempre avanti.”