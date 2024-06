Il blog di Franco Parlavecchio | Vi spiego perchè l'elezioni Europee in italia sono di serie "b": candidati alla Selis e partiti assenti

Povere elezioni europee, arrivano puntuali ogni cinque anni e come sempre subiscono la totale indifferenza, a cominciare da quella dei partiti.

In questi giorni si parla di tutto tranne che del futuro dell’Europa. Da noi è solo un test elettorale, un banco di prova politico nazionale per misurare la forza della maggioranza o dell’opposizione. Lo si capisce bene dal livello delle candidature proposte; in alcuni casi solo per attirare consensi o come parcheggio temporaneo per chi l’Europa non l’ha visitata nemmeno con l’interrail. È il metodo di selezione della classe dirigente che lascia sconcertati.

Come nel caso di Ilaria Salis. Ora che è solo agli arresti domiciliari, possiamo affermare quanto sia stato scioccante vedere una ragazza trattata in modo indegno dentro un tribunale ungherese, pur sapendo che questo è il trattamento che ricevono tutti gli imputati in Ungheria. Altrettanto scioccante vederla utilizzata strumentalmente come mezzo di lotta politica per prendere qualche consenso in più, dimenticando che è stata filmata mentre commetteva un reato.



Sono centinaia i cittadini italiani detenuti all’estero, spesso in condizioni ancora peggiori di quelle che sta subendo Ilaria Salis in Ungheria; eppure, non fanno notizia, per loro solo un velo di silenzio, soprattutto se non hanno genitori inclini ad alzare la voce verso governi ed organi di informazione. In Italia funziona così, gli aggressori, soprattutto se toccati da reati di stampo di stam- politico, li proteggiamo e garantiamo fino a candidarli in Parlamento per rappresentare tutti i cittadini.

Inoltre, lo Stato di diritto è solo uno slogan. Da noi sono tutti liberi di delinquere liberamente. Una volta presi in flagranza di reato, vengono rilasciati dopo qualche ora con una pacca sulla spalla. O in alternativa vengono condannati giornalisti a scontare una pena fino ad otto anni di carcere solo per aver espresso un’opinione, anche se sbagliata. Non credo sia stata una grande mossa candidare una ragazza imprigionata all’estero da parte di che dovrebbe rappresentare il movimento ecologista e della non violenza che un tempo riusciva a garantire un seggio sicuro a personaggi di grandissimo spessore come l’indimenticato Alex Langer, simbolo di battaglie liberali ed ecologiste.



E se la Salis sarà eletta, quali proposte riuscirà a portare avanti nel consesso europeo? Come aggredire una persona con un manganello? Questo è il futuro delle istituzioni europee, il parcheggio per qualcuno che utilizza il mezzo come battaglia politica o anche per quelli che mai ne varcheranno la soglia. Ora districatevi nel labirinto delle liste elettorali e trovate chi può fedelmente rappresentarvi perché al diritto di voto non si può rinunciare.