Il blog di Franco Parlavecchio | Europa odio e amore, baci e schiaffi, urla e bisbigli

Europa odio e amore, baci e schiaffi, urla e bisbigli. In questo gioco estenuante di trattative nelle quali tutti sembrano aver vinto, il risultato migliore che abbiamo ottenuto in Europa non è la quantità di soldi che potremmo spendere nei prossimi mesi ma che i nostri investimenti saranno decisi dagli altri. Come i genitori nei confronti dei propri figli adolescenti ed irrequieti, siamo risultati troppo immaturi; gestiti da un tutor, la nostra paghetta sarà completamente sotto controllo.

Abbiamo ottenuto un bel gruzzolo, una porzione a fondo perduto e la maggior parte da restituire con una caratteristica molto chiara, non sarà politicamente gratuita ma totalmente vincolata, una sorta di asservimento dovuto solo a colpe nostrane, come se avessimo perso un’altra guerra, un vero e proprio piano Marshall dedicato all’Italia.

Il problema non è solo attuale, la nostra crisi economica e di stabilità nasce da molto lontano, il Coronavirus e la gestione molto discutibile con tanto di giullaresca propaganda (scuole chiuse e discoteche aperte), più adatta al ventennio che al nuovo millennio, ha prodotto i suoi effetti. D’altra parte se fossimo stati un Paese in salute non avremmo dovuto ricorrere ad un aiuto significativo.

Il nostro debito continuerà ad aumentare perché i prestiti andranno comunque restituiti. Ma questa rimane un’occasione, forse l’ultima, da non farci sfuggire per provare a ripartire. Ora la palla passa ai nostri decisori che iniziano già a dividersi su come dovranno essere gestiti i soldi che arriveranno.

Saranno capaci di produrre un piano credibile? Il colore dell’Europa potrà aiutare l'attuale Governo ma non farà sconti. Questo ristoro arriverà anche a condizione che non alzeremo più la voce, anche sul tema dell’immigrazione. Noi dobbiamo essere l’unica frontiera senza permetterci una normale redistribuzione su base solidale europea. E così i genitori che ci mettono in mano la paghetta stanno comprando il nostro silenzio.