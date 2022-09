IL BLOG di Franco Parlavecchio | Perchè il Covid non passa mai di moda? L'ombra delle lobby....

Finalmente la guerra è finita! Almeno così sembra... Dopo che per giorni ha farcito tutte le cronache nazionali, minuto per minuto, missile per missile, ora è rimasto solo il problema delle conseguenze del conflitto, un’analisi completamente estranea rispetto alle sofferenze di chi lo vive in prima persona ma che coinvolge pienamente le nostre abitudini.

I media ora parlano solo di questo, delle imminenti elezioni politiche e del semprevivo Covid. Ne abbiamo discusso con il Ministro (pro tempore) della Salute Roberto Speranza. Buonasera Ministro, la guerra reale sembra finita solo sulle cronache dei quotidiani. Perdura nonostante le dichiarazioni iniziali dei grandi esperti. Lei che ne pensa? Quale potrebbe essere la soluzione per terminare il conflitto? “Mah, boh, boom, big bomb pharma”.

Eppure nel frattempo anche il Covid non smette di abbandonarci, quanto durerà ancora e quale ricetta per uscirne? “Mah, boh, big pharma Pfizer”. Lei è candidato nel centro sinistra, sicuro di essere rieletto in Parlamento, blindato nella lista bloccata e ciononostante si sta impegnando per la campagna elettorale. Di chi sente veramente il sostegno in questo momento così delicato? Chi la sta realmente aiutando? “Pfizer super big pharma Pfizer”.

Al ministro sembra si sia incantato il disco o forse ha fatto una dose di troppo… Chiaramente si fa un po’ di ironia nera su un personaggio che è stato il simbolo volontario ed involontario di un periodo particolare della nostra storia; è diventato l’emblema di un giovane politico che si è trovato a gestire qualcosa di grande, troppo grande. Siamo stati travolti da un’onda nella quale solo lui è riuscito a rimanere in piedi.

Speranza non è la causa dei nostri problemi ma l’effetto di un Paese in balia delle grandi lobbies che stanno determinando tutte le scelte strategiche. La politica è morta da tempo. E’ l’Italia di oggi: arrogante, vuota e senza speranza…