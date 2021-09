Elezioni comunali a Bevagna (3-4 ottobre): ecco la scheda elettorale ufficiale e la guida su come si vota

La prefettura di Perugia ha pubblicato, dopo il sorteggio per la posizione di coalizioni e liste collegate, il fac-simile della scheda elettorale che gli elettori di Bevagna riceveranno al seggio nei giorni 3-4 ottobre 2021. Ecco la scheda ufficiale e sotto la nostra guida su come si vota correttamente senza invalidare la scheda. (scarica il Pdf del fac-simile Scheda_BEVAGNA_410x220-2

QUANDO SI VOTA

Le urne saranno aperte nella giornata di domenica 3 ottobre dalle 7.00 alle 23.00 e nella giornata di lunedì 4 ottobre dalle 7.00 alle 15.00.

COME SI VOTA CORRETTAMENTE SOPRA i 5 MILA ABITANTI

1) L'elettore può votare tracciando un segno sul simbolo: vale anche per il candidato sindaco

2) L'elettore può esprimere due voti di preferenza nello spazio della lista prescelta (uomo-donna o donna-uomo)

3) Non si può votare per il candidato sindaco di una lista e per un'altra lista o per un candidato al consiglio di un'altra lista (no al voto disgiunto)

4) L'elettore può votare per il candidato sindaco tracciando un segno sul suo nominativo