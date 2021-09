Elezioni comunali a Bettona, quattro candidati sindaci e tutti i nomi delle liste civiche

A Bettona è sfida a quattro per il rinnovo del consiglio comunale e dell'amministrazione. Anche nel piccolo centro umbro il centrodestra non è riuscito a trovare un'allenza totale e si è diviso in due liste (Marcantonini - Bazzoffia), stesse difficoltà anche per il centrosinistra spaccato in due liste: da una parte il Pd e dall'altra la sinistra. Ecco tutti i candidati e le liste ufficiali.

BETTONA QUADRIFOGLIO appoggia il candidato e sindaco uscente Lamberto Marcantonini (Forza Italia e Lega)

Pierluca Ciotti, Gabriele Cruciani, Sergio Eugeni, Mauro Franceschini, Alessandro Gagliardi, Maira Grassi, Celeste Romina Marquez, Franco Massucci, Francesca Migni, Luca Sargenti, Chiara Scardazza, Learco Scardazza.

UNITI PER BETTONA appoggia il candidato a sindaco Gianluca Schippa (sinistra)

Stefano Frascarelli, Brunella Bura, Sergio Caponi, Azzurra Casagrande Moretti, Massimo Lamponi, Ludovica Massucci, Maria Antonietta Meschini, Luca Ricciarelli, Stefania Sguilla, Giuseppina Stramaccioni, Aliona Jorgevna Verona, Andrea Varone.

CAMBIAMO BETTONA appoggia candidato a sindaco Lucio Bambini (Pd e centrosinistra)

Brizi Silvia, Castellani Alberto, Frizzi Bianca, Giglietti Giancarlo, Maccabei Giacomo, Mattioli Claudia, Mattioli Lorenzo, Santucci Piero, Zurlo Lorena.

BETTONA DA VIVERE appoggia il candidato a sindaco Valerio Bazzoffia (Fratelli d'Italia)

Filippo Camilletti, Andrea Castellini, Mauro Ciotti, Candida Dora D’Ambrosio, Alessio Fastellini, Alessandro Ferracci, Aurora Lancetti, Rossella Lispi, Gino Monini, Luca Pastorelli, Monia Signa, Angela Taglioni.