"Bene Conte in visita in Umbria, ma la ricostruzione sismica è quasi ferma": l'affondo di Fora (Civici per l'Umbria)

“Molto bene la visita del presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Norcia per l’inizio dell’anno scolastico ma è evidente che ora occorre accelerare su tutti gli altri aspetti". Non fa sconti il capogruppo dei civici di centrosinistra Andrea Fora che ha ribadito che si è fatto ancora poco per la ricostruzione della Valnerina martoriata dal sisma nel 2016. "Opere e interventi da realizzare sono ancora tantissimi, oserei dire davvero troppi. In questi anni le passerelle non sono mancate ma quanto a fatti e realizzazioni il bilancio è assolutamente negativo”.

Fora promuove però sul campo il commissario governativo alla ricostruzione Giovanni Legnini che a suo dire starebbe facendo il massimo: "In pochi mesi ha dimostrato di essere in grado di incidere velocemente imponendo un cambio di passo ma su ospedale, casa di riposo, edifici pubblici, stabilizzazione dei precari, rafforzamento dell’Ufficio Sisma a Norcia, interventi sulla viabilità (solo per citarne alcuni) le responsabilità sono soprattutto locali".